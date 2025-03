'Blanca Nieves' da paso a las críticas dejando profundo mensaje sobre el amor propio

Un clásico e icono del cine animado regresa, pero bajo una vista más moderna. Todos sin excepción escucharon de la historia de 'Blanca Nieves', la doncella que cayó en un sueño profundo por la envidia de una bruja y que un beso le dio una segunda oportunidad. Pero nunca en persona ni con efectos de animación y por primera vez estará en los cines de Colombia desde este 20 de marzo.

Interpretada por Rachel Zegler y Gal Gadot, la cinta deja un mensaje profundo de lo que para muchos significa la belleza. El papel de las dos actrices envuelven en un relato que toca temas como la envidia, amor propio, confianza y hasta la salud mental, o incluso la manipulación social cuando todo el mundo no tiene la valentía de decir que no.

“Fue el primer largometraje animado con una narrativa completa, con una animación hermosa e innovadora. Para los espectadores de 1937, significó una experiencia inmersiva que los transportó a un mundo único, con personajes que, con el tiempo, se han convertido en entrañables, canciones que han quedado en el corazón de generaciones y una historia que sigue siendo un clásico”, dijo el productor Marc Platt.

El elenco no solo conformado por ellas dos, sino por Martin Klebba, Jason Kravits, George Salazar, Andy Grotelueschen, Emilia Faucher, Lorena Andrea, Dujonna Gift e Idris Kargbo, y el director Marc Webb, la guionista Erin Cressida Wilson, los productores Marc Platt y Jared LeBoff, los compositores Justin Paul y Benj Pasek, el compositor Jeff Morrow, y el cinematógrafo Mandy Walker, cumplen de forma correcta sus papeles y juegan con la inclusión sin ser drásticos con los cambios de pensamiento.

“Me encantó el hecho de que esto fuera algo completamente nuevo para mí como actriz. Interpretar a una villana es emocionante, te permite ir a lugares a los que no puedes ir cuando interpretas a un personaje más convencional. Y en un musical, puedes hacer todo de una manera más teatral y usar el lenguaje corporal para exagerar al máximo. Fue un personaje maravilloso de interpretar”, expresó Gal Gadot.

Decir si vale la pena o no, dependerá sin duda del público ya que esta versión moderna conectará mejor con las nuevas audiencias y, tal vez, deje ciertas dudas para los que crecieron con el clásico de Disney. Pero nadie se podrá aburrir durante la película; eso sí, si el gusto personal de quien vaya no son los musicales, no debería verla ya que sí encontrará bastante del relato en las canciones que irán interpretando en cada paso de la cinta.