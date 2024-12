Blessd y Beéle llegan con remix a liderar los estrenos musicales de la semana

El esperado junte de Blessd y Anuel AA sigue dando frutas. Luego deléxito de ‘Deportivo’, llega la nueva versión de ‘Mírame’ que, en 2024, fue uno de los grandes logros del ‘Bendito’ al dominar el top 50 Colombia de Spotify con este tema por varios meses.

Una canción que trae todo el poder de estos dos artistas. Por un lado, el estilo del ‘Bendito’ que logra que esta canción conecta y transmita varios sentimientos; mientras que, Anuel, le da ese toque de “maleanteo” y dolor urbano que tanto caracteriza su música desde hace años.

Beéle y Ozuna miran 'Frente al mar' con este remix

Una canción que, sin duda, fue un éxito del 2024 gracias al 'Niño de oro de Barranquilla' que con sus ritmos frescos ha creado una tendencia de una nueva forma de hacer música. Ahora, con la unión de Ozuna en este tema la canción toma un rumbo donde se mezclan dos maneras de hacer música con ese estilo urbano del 2017, que el reguetón lento predominaba las discotecas.

En poco tiempo la canción obtiene miles de reproducciones, dejando claro el crecimiento como artista de Beéle, que, cada día, conquista más y más personas con su voz. Esta nueva versión de 'Frente al Mar', muestra el cariño del público por la canción, pues, según algunos, llega a superar la versión original.

Más estrenos musicales en Colombia

'Efímero' de Greeicy Rendón: la vallecaucana cierra su 2024 con este sencillo con una canción llena de sentimiento, dolor y cariño para darle voz a quienes pasan solos la temporada de diciembre, como un mensaje de que todo pasa y la tristeza nunca será eterna, por ende, pasar página y dar gracias siempre.

'Qué pasaría' de Bad Bunny y Rauw Alejandro: parte del álbum 'Cosa Nuestra' que es un éxito completo. La unión de estos dos artistas nunca decepciona y en este tema sale todo lo mejor del talento de ambos. Hacen una oda a los amores que no pueden dejarse. Esos que, a pesar del tiempo y la distancia, vuelven con la misma intensidad y pasión.

'Zaza' de J Álvarez y Jory Boy: un himno a la sensualidad y al deseo. Con una letra atrevida y una melodía adictiva, esta canción te transportará a un mundo de pasión y romance. La chica de la canción, con su mirada angelical, enciende la llama de un amor prohibido.

'Maybe this Christmas' de Michael Bublé y Carlos Rivera: perfecta para la época, esta canción llega del dúo de dos artistas con bastante talento que mezclan los idiomas para crear un himno para compartir en familia en Navidad. “La navidad llegó un poco antes, fue un honor grabar “Maybe This Christmas” con Carlos”, comentó Bublé.

'En Vivo desde Chile' de Jessi Uribe: el santandereano la presenta a todos sus seguidores un nuevo álbum donde retrata todo lo que vivió llenado una arena en Chile. Con todos sus grandes éxitos, esta producción conecta con lo que vive el público en el escenario viendo al artista. Pero el cual no verá luz hasta el 20 de diciembre.

'Date Cuenta' de Valka: la talentosa paisa sigue sorprendido y revolucionando su música. Ahora, lanza esta versión flamenco demostrando su talento y versatilidad para crear música. "Esta canción habla de las emociones más humanas: el dolor, la añoranza y la esperanza. Quise que el flamenco fuese el vehículo perfecto para expresar esa intensidad", dijo.

'De Maravisha' de Tokischa y Nathy Peluso: las dos artistas despliegan toda su fuerza y habilidad para el rap en español, consolidando su posición como referentes del género. La canción, resultado de una colaboración entre ellas y el reconocido productor Skrillex, fusiona a la perfección elementos del hip-hop, rap y reggaetón, creando un sonido único y poderoso.

'SOY' de Martina La Peligrosa: combina a la perfección la energía de la cumbia con la modernidad de los beats electrónicos, añadiendo toques de afro beats y la calidez de las trompetas que nos recuerdan al porro. Esta fusión audaz y sin precedentes es un reflejo de la diversidad cultural de Colombia y un testimonio del talento de Martina para crear música única e innovadora.

‘Navidad Melancólica’ de Thalia: la artista llega con este álbum como preámbulo de las fiestas decembrinas que se acercan. Varios ritmos se unen en esta producción, que, como su nombre lo indica, es un viaje por la nostalgia de la época.

'Bandido (remix)' de DYSAM y Alan Ramírez: una canción con el estilo de la popular colombiana clásica. Para hablar del disfrute de la fiesta y las mujeres, de esos hombres que prefieren pasarla bueno antes de tener una relación o tener que dar explicaciones. "Creemos en las nuevas propuestas musicales de Colombia y poder compartir en esta gran canción con dysam es símbolo de que la unión hace la fuerza”, expresó Alan.

'La favorita de mi mamá' de Hamilton: el artista de esta nueva ola de afrobeat sigue sorprendiendo con su música. Ahora, sale con este tema para hablar de un viaje amor que deja varios sentimiento, hasta el nivel de ser la favorita de su mamá. El ritmo contagioso del Caribe se vuelve protagonista en esta letra.

'Vivo a contra luz' de La Vela Puerca: una nueva versión del álbum que le cambió la vida a esta reconocida banda uruguaya. Con letras llenas de pasión, esta producción trae una versión fresca y más moderna de las canciones que, un día, llevaron al estrellato a estos soñadores. "Se reunieron todos los músicos con sus instrumentos, sus memorias y su ganas de rendir un homenaje desde el hoy a estas canciones que marcaron su historia", indicaron.

'Exótica' de Juan Palau: con este nuevo sencillo, cierra un ciclo musical y regresa a sus raíces. El artista, conocido por sus hits en el "disquito pirata", demuestra una vez más su dominio del reggaeton, con ritmos contundentes y letras pegadizas que lo han posicionado como uno de los referentes del género en Colombia.

'Otro final' de Nasa Histoires x Isla de Caras: una letra que nace a raíz de un dolor interno que une dos grandes composiciones para crear esta canción llena de sentimientos a flote. “En esos momentos yo estaba pasando una situación muy difícil emocionalmente, acababa de terminar una relación muy larga, una relación que fue muy bonita, pero que justamente también con el paso del tiempo se fue transformando, y nosotros como parte de la misma relación empezamos a tomar caminos distintos", dijo el cantante de Nasa.

'Sukha' de Cardellino: la nueva apuesta de Juanes en la música sorprende con este álbum, el cual es un viaje a sus raíces de su natal Uruguay. Profundiza en ritmos latinos como la cumbia, afro-beat, bossa-nova, bachata, funky carioca, e incluso candombe. "No busco ser el nuevo sonido ni seguir lo que está sonando hoy, me interesa más hacer una obra que perdure en el tiempo", comenta sobre la filosofía que guía su música.

'Mi amigo el aguardiente' de Fernando Burbano y Over Velásquez: un mensaje para los amantes del guaro, en especial a aquellos que en una copa encuentran ese refugio para pasar la página de dolor de un amor. En esta canción, ambos exploran lo malo de perder tiempo y dinero en una persona que no valoró.

'WIFI' de Jhaner Trujillo: la única forma de no escribirle a un amor es no teniendo internet, por eso, esta canción refleja ese deseo de buscar a alguien que se fue. Con una melodía profundamente emotiva y una interpretación cargada de sentimiento, Jhaner Trujillo conecta con aquellas experiencias universales de desamor y duelo emocional.

'La Vegetariana' de Jordan Portilla: un guiño a la música popular colombiana, rescatando el humor y la alegría de clásicos como "El Hijo de Tuta". Con un ritmo pegajoso y una letra pícara, esta canción promete ser el nuevo himno de las reuniones familiares y amigos durante estas fiestas navideñas.

'Dime algo' de MAYA: “Queríamos que esta canción tuviera todos esos factores para sorprender al público con un sonido fresco y una propuesta que dejara ver lo que soy, y nada más lindo, que hacerlo con esta canción que habla sobre ese momento en el que lo único que queremos es que la persona que nos gusta, nos dé esa señal que necesitamos, para poder estar juntos”, dijo el artista.

'Al 100' de Jesda: “Esta canción es una celebración de la autenticidad, de esos momentos únicos en los que sientes que todo está en sintonía, que estás al 100 contigo mismo y con los demás”, dijo el artista.