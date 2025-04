Directora de Bomberos reitera que solo el presidente Gustavo Petro puede pedir su renuncia

La capitán Lourdes Peña, directora de Bomberos, aclaró que solo el presidente Petro puede solicitar su renuncia, contradiciendo al ministro de Interior, Armando Benedetti, quien insinuó tener esa facultad.

Peña enfatizó que su cargo depende exclusivamente del mandatario, reafirmando su autoridad frente a cuestionamientos externos. El caso revela tensiones sobre jerarquías y autonomía en la institución.

El pasado 3 de abril, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que ya había firmado el decreto con el que declara insubsistente a la capitán Peña, pues se le citó varias veces y no asistió, y afirma que le pidieron la renuncia y tampoco la envió.

En diálogo con Mañanas Blu, la capitán reveló que el día jueves, "un funcionario, un asesor del Ministerio, el señor Andrés García, me llama y me dice que me solicitan la renuncia. El ministro me solicita la renuncia. Es una cuestión informal de quien no tiene la idoneidad para hacerlo. La ley indica, la 1575 del 2012, que el nominador es el presidente de la República", reiteró.

Aseguró que se hizo de manera informal y que ni siquiera el mismo ministro hizo la solicitud, sino un subalterno y por medio telefónico.

Reiteró que si el presidente le hace la solicitud ella lo hace sin problema y señaló que no tiene ningún acto de irregularidad encima como el ministro lo ha insinuado.

"Yo no tengo ningún inconveniente porque yo no estoy anclada a un puesto. Yo vengo trabajando por los bomberos de Colombia más de 27 años. Esto no es nuevo, yo soy operativa. Este rango no lo logré así al azar o porque era administrativa, no, luchando, trabajando, enfrentando incendios, dándole, dando todo de mí", dijo.

Sobre los informes que se le han solicitado son respecto a la ejecución del presupuesto, señaló que "no solamente el informe de lo corrido del 2025, sino el informe del último trimestre del 2024, porque esto periódicamente, cada tres meses se le pasa un informe al señor ministro e igualmente se le pasa mensualmente al Ministerio de Hacienda de todo lo que venimos haciendo. Aquí no hay nada tapado, aquí todo es transparente, todo es a la luz pública. Entonces pueden corroborarlo en el Secop", dijo sobre el manejo del presupuesto para Bomberos.

