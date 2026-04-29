Bogotá, entre las 10 ciudades que más escuchan a Michael Jackson en todo el mundo

Tras el estreno de la película 'Michael', que narra la historia del 'Rey del Pop', las reproducciones y charts se volcaron nuevamente en su música, según datos de Spotify. De hecho, lo sorprendente es que la mayor concentración de fanáticos se ha ubicado en Bogotá, pues la capital entró en el top 10 de los que más lo están escuchando.

"El fenómeno no solo suena fuerte, también se siente global: Colombia ya es el país número 16 en el mundo con mayor consumo de su música, y Bogotá se mete en el top 10 de ciudades, ocupando el noveno lugar a nivel global", revelaron desde Spotify, demostrando la fuerte acogida que hay por el 'Rey del Pop' en la ciudad.

Pero no solo eso, sino que, además, sus canciones crecieron en un 70 % en el país y las inclusiones en las playlist en un 88 %, demostrando el impacto que ha tenido esta cinta para los colombianos.

El 25 de junio de 2009 el mundo estuvo de luto con la muerte de Michael Jackson, conocido como el ‘Rey del Pop’, que conquistó a todo el planeta con su impresionante voz y su versatilidad en el escenario creando himnos que, hasta la fecha, siguen sonando en todos los continentes. Por eso, contar su historia era casi una obligación y quien mejor para hacerlo que Jaafar Jackson, sobrino del artista y fiel a la historia de su tío.



Michael Jackson / Foto: AFP

¿Dónde ver 'Michael'? Cine Colombia tiene alternativas

La película “Michael”, basada en la vida de Michael Jackson, llegó el 23 de abril a las salas de Cine Colombia como una apuesta pensada desde su origen para formatos premium como IMAX, Dolby Cinema y 4DX. No se trata de una adaptación, sino de una producción diseñada específicamente para potenciar el sonido, la imagen y las secuencias musicales en estas tecnologías, ofreciendo una experiencia más inmersiva que en salas tradicionales.

La cinta se encuentra disponible en 141 salas a nivel nacional, incluyendo 5 IMAX, 11 con Dolby Cinema, 10 en 4DX y 115 en formato convencional. En IMAX, el público encontrará un audio calibrado con mayor claridad y una imagen hasta un 26 % más grande, mientras que en Dolby Cinema el sonido envolvente de Dolby Atmos distribuye cada elemento en 360 grados, logrando una sensación más realista, especialmente en escenas de concierto.