Camila Cabello prepara un nuevo álbum enlazando la música y el licor

'He Knows' y ' I Luv It', los dos más reciente sencillo de Camila Cabello son las propuestas que mostrará de su próximo álbum 'C, XOXO, que, según ella, será una reconexión con sus raíces latinas. La producción será llena de grandes ritmos y letras que serán del gusto de todos sus fánaticos.

“La voz que encontré con mi nuevo álbum tiene esta vibra de chica atrevida (...) Parte de ese espíritu es tomar riesgos, que nada te importe un ca–jo y hacer lo que quieras. Creo que el rubio fue mi forma de mantenerme fiel a esa sensación. Con el pelo, fue como, ‘¿Cómo le digo a la gente, visualmente, que esta es mi nueva era?’ A veces necesitas el carácter físico para hacerles saber, ‘Oh, esto es algo nuevo, un nuevo personaje’”, dijo en diálogo con Billboard.

'I Luv It' fue el primer adelanto de esta nueva entrega, que se estrenó en abril y ha sido un éxito en redes sociales. Una canción que "la hace sentir poderosa" y muestra el poder de la nueva faceta que atraviesa como artistas.

Camila Cabello crea también su propio cóctel

Pero es que el crecimiento de la artistas está ligado a recuperar sus raíces latinas. Nació en Cuba y con 27 años se siente orgullosa de su extensa carrera musical por lo que probó un nuevo campo: la coctelería. Firmó un acuerdo con Bacardí y se convirtió en su nueva imagen global: "Para mí es sinónimo de espíritu caribeño y, por supuesto, de buenos cócteles y una gran fiesta. La campaña en la que hemos trabajado no se parece a ningún proyecto que haya hecho antes. No puedo esperar a que los fans lo vean", dijo.

Por ello, creó su propio cóctel para hacer honor al estreno de este nuevo álbum que prepara y que promete ser un hit mundial.

Así puede preparar el cóctel de la artista

Ingredientes:



60 ml ron Bacardí Carta Blanca

15 ml de St Germain.

15 ml del jugo de maracuyá.

15 ml de jugo de limón.

30 ml de agua de coco.

Preparación:

En un vaso alto con hielos poner todos los ingredientes y revolver para tener una mezcla perfecta. Decora con una rodaja de limón.

¿Cuándo se estrena el bueno álbum de Camila Cabello?

La artista de raíces de Cuba tendría todo listo para estrenar su nuevo álbum el próximo 28 de junio. Una entrega que, según ella, será una nueva faceta de su carrera como artista.