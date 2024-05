Camila Cabello anuncia su nuevo álbum 'C, XOXO'

La cantante Camila Cabello anunció este lunes en Instagram que su cuarto álbum de estudio, titulado 'C, XOXO', saldrá a la venta el próximo 28 de junio.

Hasta el momento el único adelanto que ha dado del material es el sencillo 'I Luv It', una colaboración junto al rapero estadounidense Playboi Carti, producida por Jasper Harris y El Guincho. Este último también ejerció de coproductor y coautor en el álbum de Rosalía 'El mal querer'.



Cabello, de origen latino y quien actualmente luce una melena rubia platino, presentó el tema en la más reciente edición del Festival de Coachella, durante su aparición especial como invitada en el espectáculo de Lana del Rey, una de las cabezas del cartel de este año.

En esta nueva etapa, la artista cubano-mexicana, de nacionalidad estadounidense, ha manejado una estética de la década del 2000, en la que juega con elementos relacionados con los automóviles, las motocicletas e incluso las armas.

El más reciente álbum de la exintegrante del grupo femenino Fifth Harmony se llamó 'Familia' (2022), en el que exploraba sus raíces latinoamericanas con sencillos como 'Don't Go Yet' y 'Bam Bam', junto a Ed Sheeran.

En 2018, Cabello comenzó su carrera como solista con el álbum debut 'Camila'. Al año siguiente lanzó 'Romance', un material que contenía el tema 'Señorita', una colaboración con su expareja, el cantante canadiense Shawn Mendes, que logró posicionarse en el primer puesto de la Billboard Hot 100.