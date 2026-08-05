Caracol Televisión fue anfitrión de una ronda semifinal de los Emmy Internacionales 2026

Bogotá fue escenario de una de las etapas más importantes del camino hacia los Premios Emmy Internacionales 2026. Caracol Televisión fue anfitrión de una ronda semifinal de evaluación, en la que un grupo de profesionales de la industria audiovisual analizó las producciones inscritas en la categoría de Documental.

Según explicó Marcio Guilerme, Host del evento, la compañía presentó su postulación ante la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión para convertirse en sede de esta jornada y, tras el proceso de selección, fue escogida para organizar la evaluación de esa categoría.

“Después de seleccionarnos, el papel que nosotros tenemos es de organizar el evento, invitar los jurados, que también son aprobados por los Emmy, y que, digamos, hacen parte del proceso que hoy, que es un proceso de evaluación de algunas obras que van a estar en la competencia para llegar en la final de documentales”, señaló Guillerme.

Además de ser anfitrión de esta etapa del proceso, Caracol continúa postulando sus propias producciones en distintas categorías de los premios.



“Tenemos un papel importante con nuestras producciones, que es, digamos, llevar un poco de la producción de contenido de Colombia a estos premios, participar de estos premios, y utilizarlos para como transmitir nuestras historias para el mundo. Porque lo que hacen estos premios es una curaduría del mejor que se produce en un año. Entonces, nosotros llevamos las historias que producimos aquí para este outlet global, que son los Emmys, todos los años”, afirmó.

Alejandro Bernal, gerente de Nuevos Canales de Caracol Internacional, aseguró que la elección responde a la trayectoria que ha construido la compañía, un trabajo que durante más de una década ha llevado historias colombianas a diferentes audiencias dentro y fuera del país.

Premios Emmy // Foto: AFP

“Para Caracol es un honor ser el anfitrión de un evento tan importante como esta ronda semifinal. Fuimos escogidos por una trayectoria que tenemos en el mundo audiovisual, en el mundo de los documentales. Y en Colombia, lo que hacemos es contar unas historias de manera maravillosa. Caracol no es nuevo ni ajeno al documental. Llevamos más de 10, 12 años haciendo documentales, distribuyendo, produciendo, realizando documentales, y por eso somos los anfitriones de este evento tan valioso”, subrayó Bernal.

Publicidad

Sobre el panel de jurados, los voceros aseguraron que está conformado por algunos de los profesionales más destacados del sector audiovisual colombiano, seleccionados bajo los criterios de la Academia Internacional para garantizar el nivel de exigencia de la evaluación.

“Tenemos gente de primerísimo nivel, directores, productores, realizadores, escritores, guionistas, gente que garantice que mantiene el estándar de unos premios como los Emmy”, agregó Bernal.

Por su parte, Guillerme destacó que la jornada también representa un espacio de encuentro para quienes hacen parte de la industria audiovisual del país.

Publicidad

“Están aquí hoy, yo diría, lo que hay de más importante en la industria audiovisual del país. Entonces, están todos aquí participando, estén contentos de estar aquí. Es siempre una celebración, ¿no? Porque estar junto de la gente que hace la televisión, que hace el cine, que hace el audiovisual del país, es siempre muy, muy provechoso. Lo que puedo decir es esto, la selección que hicimos de jurados fue la selección del mejor que hay en el país, en el segmento que estamos juzgando hoy”, concluyó.

Los nominados a los Premios Emmy Internacionales 2026 serán anunciados en septiembre, mientras que la ceremonia de premiación se realizará el próximo 23 de noviembre en la ciudad de Nueva York.