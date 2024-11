Carlos Vives recibirá gran homenaje en los Latín Grammy 2024: esto se sabe

La Academia Latina de la Grabación reconocerá este miércoles 13 de noviembre en la ciudad de Miami, al ganador del Latín Grammy , Carlos Vives , como Persona del Año 2024. El cantante, compositor y productor colombiano será homenajeado por sus más de tres décadas de carrera musical, su incansable trabajo en pro del desarrollo social y medioambiental, y su firme apoyo a las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

Vives es una figura clave en la reinvención del vallenato, fusionándolo con géneros como el pop y el rock. Su extensa carrera incluye éxitos inolvidables como La Gota Fría , La Tierra del Olvido y Fruta Fresca . Con más de 20 millones de álbumes vendidos y 14 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, el artista ha sido galardonado con 18 Latin Grammy y 2 Grammy, siendo el primer colombiano en obtener este último reconocimiento.

Además de su música, Vives ha promovido iniciativas como Tras La Perla , para el desarrollo sostenible de Santa Marta, su ciudad natal, y la escuela RíoGrande , que ofrece formación musical a jóvenes talentos. Su sello discográfico Gaira Música Local impulsa a nuevos artistas colombianos, consolidando su compromiso con la música y la cultura de su país.

Egidio Cuadrado junto a Carlos Vives Foto: Prensa Carlos Vives

Una semana de celebraciones

La semana de homenajes comenzó el 8 de noviembre con el programa “Latin Grammy In The Schools” en Miami Senior High School, donde Vives compartió con estudiantes de música y enfatizó la importancia de la educación artística. Ese mismo día, el condado de Miami-Dade proclamó el Día Oficial de Carlos Vives , reconocimiento otorgado en una celebración organizada por Sony Music Latin y Loud And Live Entertainment.

Publicidad

El evento culminó con la entrega de una placa conmemorativa por sus 14 mil millones de streams globales, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Homenaje y proyección internacional

El 10 de noviembre, Vives participó en la ceremonia de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación, destacando su contribución al desarrollo musical en la región. Además, TNT y la plataforma Max estrenaron el especial Carlos Vives: El Amor de mi Tierra , que ofrece un recorrido por su carrera y cuenta con testimonios de colegas como Juanes, Luis Fonsi y Goyo.

Publicidad

El especial estará disponible en Max y se retransmitirá antes del pre-show de los Latin Grammy, mostrando la profunda conexión de Vives con sus raíces y su impacto en la música latinoamericana.

La gala del Latin Grammy

La celebración del 25º aniversario de los Latin Grammy incluirá una gala especial donde artistas de renombre rendirán tributo a Vives interpretando sus canciones más emblemáticas. Los fondos recaudados en el evento se destinarán a proyectos benéficos de la Fundación Cultural Latin Grammy.

Con este reconocimiento, Carlos Vives se une a una prestigiosa lista de homenajeados como Shakira, Juanes y Rubén Blades, consolidando su legado como embajador de la cultura y la música latina en todo el mundo.

Carlos Vives recibirá el Premio como Persona del Año 2024 de La Academia Latina de la Grabación este miércoles 13 de noviembre en el Miami Beach Convention Center.

Publicidad

Personajes del año en los Latin Grammy

2024 : Carlos Vives

2023 : Laura Pausini

2022 : Marco Antonio Solís

2021 : Rubén Blades

2019 : Juanes

2018 : Maná

2017 : Alejandro Sanz

2016 : Marc Anthony

2015 : Roberto Carlos

2014 : Joan Manuel Serrat

2013 : Miguel Bosé

2012 : Caetano Veloso

2011 : Shakira

2010 : Plácido Domingo

2009:Juan Gabriel

2008 : Gloria Estefan

2007 : Juan Luis Guerra

2006 : Ricky Martin

2005 : José José

2004 : Carlos Santana

2003 : Gilberto Gil

2002 : Vicente Fernandez

2001 : Julio Iglesias

2000: Emilio Estefan