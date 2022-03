Carolina Cruz se defiende de críticas por tip de belleza: "Me dijeron hasta de qué me iba a morir"

No han sido fáciles los días para Carolina Cruz. La hermosa modelo y presentadora colombiana, quien hace parte del elenco de 'Día a Día', ha sido atacada en redes sociales por dar una receta de una mascarilla para la cara.

Sus detractores, sin misericordia, la han criticado y han dejado en su perfil de Instagram todo tipo de groserías y comentarios desagradables, y todo por querer compartir sus secretos a la hora de mantenerse regia.

Publicidad



La 'manzana de la discordia' fue un tip de belleza que publicó en su cuenta personal de Instagram y que tuvo que bajar de esta red social por los innumerables comentarios que la descalificaban.

En el video, Carolina mostró el paso a paso del procedimiento que se hacía en su rostro y que, a juzgar por los resultados tal parece que le funciona a la perfección. Sin embargo, en las redes sociales empezaron a atacarla.

Publicidad

"Salieron todos los dermatólogos profesionales, estudiados del mundo, a decirme hasta de qué me iba a morir, cuando es una receta recomendada por dermatólogos, y la uso desde hace muchos años. Y a mí me va bien", expresó Cruz.

"Tal vez me faltó decir que no es para todo el mundo, que se hace en la noche, que se hace una o dos veces por semana. Pero dejemos este tema aquí de las redes sociales porque el tema está muy sensible, la guerra está aquí", dijo.

Publicidad



Según ella, borró la publicación aunque "siempre buscan por dónde meterse" para atacarla, o buscan otras cuentas de Instagram en donde aparezca para lanzarle insultos y malos comentarios. "Dios santo, qué cosa tan impresionante", confesó.

Le puede interesar: