Coachella 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver a Karol G, Sabrina Carpenter desde Colombia

Este 10 de abril comienza Coachella 2026, uno de los festivales de música más importantes del planeta y un referente para grandes eventos como Lollapalooza o el Festival Estéreo Picnic en Colombia. Con un cartel lleno de estrellas y presentaciones esperadas por millones de personas, el festival vuelve a captar la atención global de quienes no quieren perderse ni un solo show.
En esta edición, los grandes protagonistas serán Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes encabezan el cartel como headliners y tendrán bloques especiales para disfrutar sus presentaciones EN VIVO. A ellos se suma la colombiana Karol G, quien marca un hito al convertirse en una de las artistas del país en presentarse en este icónico escenario, consolidando así su impacto en la escena musical internacional.
¿Dónde ver Coachella 2026 EN VIVO desde Colombia?
Ver Coachella 2026 EN VIVO desde Colombia será muy fácil y, además, totalmente gratis. Lo único que necesitará es acceso a YouTube desde cualquiera de sus dispositivos. A través del canal oficial de Coachella, los fanáticos podrán seguir cada presentación online y en directo desde este 10 de abril, en horas de la tarde, durante todos los días en los que se llevará a cabo el famoso festival.
Line Up Coachella 2026: Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan
Viernes 10 y 17 de abril
Sabrina Carpenter
the XX
Nine Inch Noize
Disclousure
Turnstile
Ethel Cain
Dijon
Teddy Swims
KATSEYE
Devo
Sexxy Red
Central Cee
Foster the People
Levity
Blood Orange
Moby
Marlon Hoffstadt
Lykke Li
fakemink
Gordo
Creepy Nuts
Joyce Manor
BINI
Kettama
Groove Armada
Joost
HUGEL
CMAT
Salayyyter
Prospa
Hot Mulligan
Hamdi
Fleshwater
Max Styler
Wednesday
Dabeull
The Two Lips
Ninajirachi
Mac Dean x Luke Dean
Cachirula % Loojan
Jessica Branka
Chloé Caillet x Rossi
Arodes
NewDad
Carolina Durante
flowerovlove
Febuary
Bob Baker Marionettes
Youna
Sahar Z
Sábado 11 y 18 de abril
Justin Bieber
The Strokes
Jack White (solo se presentará el sábado 11 de abril)
GIVEON
Addison Rae
Labirinth
SOMBR
David Byrne
Interpol
Alex G
Solomun
Swae Lee
Taemin
Pink Pantheress
Royel Otis
REZZ
Fujii Kaze
Adriataque
Davido
Boys Noize
Geese
rusowsky
YOUSUKE YUKIMATSU
Green Velvet
Luísa Sonza
ZULAN
Los Hermanos Flores
Bedouin
Ceremony
54 Ultra
Noga Erez
Ben Sterling
Blondshell
Lambrini Girls
Ecca Vandal
Mind Enterprises
Freak Slug
SOSA
Mahmut Orhan
Riordan
Die Spitz
WHATMORE
GENESI
Yaamagucci
Domingo 12 y 19 de abril
Karol G
Young Thug
Kaskade
BIGBANG
Laufey
Major Lazer
Iggy Pop
FKA Twigs
Wet Leg
Clipse
Subtronics
Little Simz
Mochakk
Duke Dumont
Worship
Armin van Buuren x Adam Beyer
Holly Humberstone
Gigi Perez
The Rapture
Sucidal Tendencies
BUNT
French Police
Black Flag
Oklou
Röyskopp
The Chats
DRAIN
Model/Actriz
COBRAH
Los Retros
WhoMadeWho
Jane Remover
ROZ
Glitterer
Carlita x Josh Baker
MËSTIZA
&friends
AZZECCA
LE YORA
Samia
Tomora
Horarios de Coachella 2026 en Colombia: cuándo ver a Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber
¿A qué hora empieza Coachella 2026 EN VIVO en Colombia?
Desde las 4:00 de la tarde de este 10 de abril, los colombianos podrán seguir EN VIVO el inicio de Coachella 2026 a través de su transmisión oficial en YouTube. Debido a que este festival se realiza en California, Estados Unidos, los horarios varían según el país, por lo que la hora de inicio cambia para quienes lo verán desde Colombia y otras partes del mundo. Esta es la programación que debe tener en cuenta:
Colombia: 6:00 p. m.
México (CDMX): 5:00 p. m.
Perú: 6:00 p. m.
Ecuador: 6:00 p. m.
Panamá: 6:00 p. m.
Venezuela: 7:00 p. m.
Bolivia: 7:00 p. m.
Chile: 8:00 p. m.
Paraguay: 8:00 p. m.
Argentina: 8:00 p. m.
Uruguay: 8:00 p. m.
Brasil (São Paulo): 8:00 p. m.
España: 1:00 a. m. del 11 de abril
Morat y Karol G, los protagonistas colombianos en Coachella
Esta edición será especial para los colombianos con la presentación de la ‘Bichota’ y la famosa banda bogotana que tendrán su espacio en este importante festival. Un hito para la industria, no solo local, sino latina.
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Tanto Morat como Karol G ya son referentes colombianos en el mundo, por ende, podría ser la primera de muchas más ediciones en donde lleguen artistas nacionales. Antes han estado J Balvin, Kali Uchis, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico y Ela Minus.
Horarios de Karol G y Morat en Coachella 2026
Morat se presenta el sábado 11 de abril a las 10:10 p. m. (hora de California).
Hora en Colombia:12:10 a. m. del domingo 12 de abril.
Karol G se presenta el domingo 12 de abril a las 9:55 p. m. (hora de California).
Hora en Colombia:11:55 p. m. del domingo 12 de abril.