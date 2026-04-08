Coachella 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver a Karol G, Sabrina Carpenter desde Colombia

Este 10 de abril comienza Coachella 2026, uno de los festivales de música más importantes del planeta y un referente para grandes eventos como Lollapalooza o el Festival Estéreo Picnic en Colombia. Con un cartel lleno de estrellas y presentaciones esperadas por millones de personas, el festival vuelve a captar la atención global de quienes no quieren perderse ni un solo show.

En esta edición, los grandes protagonistas serán Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes encabezan el cartel como headliners y tendrán bloques especiales para disfrutar sus presentaciones EN VIVO. A ellos se suma la colombiana Karol G, quien marca un hito al convertirse en una de las artistas del país en presentarse en este icónico escenario, consolidando así su impacto en la escena musical internacional.

Karol G, Sabrina Carptener y Justin Bieber // Foto: AFP

¿Dónde ver Coachella 2026 EN VIVO desde Colombia?

Ver Coachella 2026 EN VIVO desde Colombia será muy fácil y, además, totalmente gratis. Lo único que necesitará es acceso a YouTube desde cualquiera de sus dispositivos. A través del canal oficial de Coachella, los fanáticos podrán seguir cada presentación online y en directo desde este 10 de abril, en horas de la tarde, durante todos los días en los que se llevará a cabo el famoso festival.



Line Up Coachella 2026: Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan

Viernes 10 y 17 de abril



Sabrina Carpenter

the XX

Nine Inch Noize

Disclousure

Turnstile

Ethel Cain

Dijon

Teddy Swims

KATSEYE

Devo

Sexxy Red

Central Cee

Foster the People

Levity

Blood Orange

Moby

Marlon Hoffstadt

Lykke Li

fakemink

Gordo

Creepy Nuts

Joyce Manor

BINI

Kettama

Groove Armada

Joost

HUGEL

CMAT

Salayyyter

Prospa

Hot Mulligan

Hamdi

Fleshwater

Max Styler

Wednesday

Dabeull

The Two Lips

Ninajirachi

Mac Dean x Luke Dean

Cachirula % Loojan

Jessica Branka

Chloé Caillet x Rossi

Arodes

NewDad

Carolina Durante

flowerovlove

Febuary

Bob Baker Marionettes

Youna

Sahar Z

Sábado 11 y 18 de abril



Justin Bieber

The Strokes

Jack White (solo se presentará el sábado 11 de abril)

GIVEON

Addison Rae

Labirinth

SOMBR

David Byrne

Interpol

Alex G

Solomun

Swae Lee

Taemin

Pink Pantheress

Royel Otis

REZZ

Fujii Kaze

Adriataque

Davido

Boys Noize

Geese

rusowsky

YOUSUKE YUKIMATSU

Green Velvet

Luísa Sonza

ZULAN

Los Hermanos Flores

Bedouin

Ceremony

54 Ultra

Noga Erez

Ben Sterling

Blondshell

Lambrini Girls

Ecca Vandal

Mind Enterprises

Freak Slug

SOSA

Mahmut Orhan

Riordan

Die Spitz

WHATMORE

GENESI

Yaamagucci

Domingo 12 y 19 de abril



Karol G

Young Thug

Kaskade

BIGBANG

Laufey

Major Lazer

Iggy Pop

FKA Twigs

Wet Leg

Clipse

Subtronics

Little Simz

Mochakk

Duke Dumont

Worship

Armin van Buuren x Adam Beyer

Holly Humberstone

Gigi Perez

The Rapture

Sucidal Tendencies

BUNT

French Police

Black Flag

Oklou

Röyskopp

The Chats

DRAIN

Model/Actriz

COBRAH

Los Retros

WhoMadeWho

Jane Remover

ROZ

Glitterer

Carlita x Josh Baker

MËSTIZA

&friends

AZZECCA

LE YORA

Samia

Tomora

Horarios de Coachella 2026 en Colombia: cuándo ver a Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber

Foto: Coachella

¿A qué hora empieza Coachella 2026 EN VIVO en Colombia?

Desde las 4:00 de la tarde de este 10 de abril, los colombianos podrán seguir EN VIVO el inicio de Coachella 2026 a través de su transmisión oficial en YouTube. Debido a que este festival se realiza en California, Estados Unidos, los horarios varían según el país, por lo que la hora de inicio cambia para quienes lo verán desde Colombia y otras partes del mundo. Esta es la programación que debe tener en cuenta:



Colombia: 6:00 p. m.

6:00 p. m. México (CDMX): 5:00 p. m.

5:00 p. m. Perú: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Ecuador: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Panamá: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Venezuela: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Bolivia: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Chile: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Paraguay: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Argentina: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Uruguay: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Brasil (São Paulo): 8:00 p. m.

8:00 p. m. España: 1:00 a. m. del 11 de abril

Coachella 2026 en YouTube // Foto: AFP

Morat y Karol G, los protagonistas colombianos en Coachella

Esta edición será especial para los colombianos con la presentación de la ‘Bichota’ y la famosa banda bogotana que tendrán su espacio en este importante festival. Un hito para la industria, no solo local, sino latina.

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Tanto Morat como Karol G ya son referentes colombianos en el mundo, por ende, podría ser la primera de muchas más ediciones en donde lleguen artistas nacionales. Antes han estado J Balvin, Kali Uchis, Bomba Estéreo, Diamante Eléctrico y Ela Minus.



Horarios de Karol G y Morat en Coachella 2026

Morat se presenta el sábado 11 de abril a las 10:10 p. m. (hora de California) .

Hora en Colombia: 12:10 a. m. del domingo 12 de abril .

se presenta el a las . Karol G se presenta el domingo 12 de abril a las 9:55 p. m. (hora de California) .

Hora en Colombia: 11:55 p. m. del domingo 12 de abril .

se presenta el a las .