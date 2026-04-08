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Blu Radio  / Entretenimiento  / Coachella 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver a Karol G, Sabrina Carpenter desde Colombia

Coachella 2026 EN VIVO: horarios y dónde ver a Karol G, Sabrina Carpenter desde Colombia

Este festival es considerado uno de los más importantes en todo el mundo y cada año tiene una parrila de artistas de talla mundial, que, esta vez, tendrá dos artistas colombianos.

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