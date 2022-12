Con contundente reflexión, Selena Gomez anuncia un descanso de las redes sociales

La hermosa y talentosa cantante estadounidense Selena Gomez anunció que se tomará un tiempo y se alejará de sus seguidores en Instagram.



Selena publicó una fotografía -selfie en el espejo- en Instagram dando a conocer la noticia, que conmocionó a varios de sus seguidores.



“Por más que estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida de poder dar un paso atrás y vivir mi vida en el presente en cada momento que me dé”, precisó la cantante.



“¡Amabilidad y aliento por un momento! Solo recuerda: los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de alguien. Obvio”, agregó la hermosa mujer.



Cabe señalar que Selena Gomez no ha desactivado la opción de comentarios en su cuenta en la red social, algo que ha sido aprovechado por varios de sus seguidores para enviarle mensajes.



Esta no es la primera vez que la también actriz le dice adiós a las redes sociales, pues en el año 2016 dejó de publicar por razones personales.



