Con extravagante propuesta, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W anunciaron que se casarán

A través de sus cuentas en redes sociales, la famosa pareja compuesta por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha confirmado que están listos para dar el gran paso hacia el altar. Después de más de tres años de una sólida relación y la bendición de dos adorables hijos, el reconocido cantante popular decidió llevar su compromiso al siguiente nivel al pedirle matrimonio a la influyente paisa.

El escenario para esta romántica propuesta fue nada menos que la exótica ciudad de Dubái. Recientemente, los famosos embarcaron en un viaje a este impresionante destino, donde el artista preparó una sorpresa que dejó sin palabras a Luisa Fernanda W.

Los seguidores de la pareja han estado esperando este momento con gran emoción y finalmente sus deseos se han cumplido. A través de sus historias en Instagram, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W compartieron los detalles de su experiencia en Dubái.

Ambos lucieron impecables atuendos blancos para una cena especial a la que el intérprete de 'Guaro' invitó a la influencer paisa. Sin embargo, lo que ella no se esperaba era encontrarse con un impresionante arco de rosas rojas y una cascada de luces que proclamaban la emotiva pregunta: "¿Te quieres casar conmigo?".

En el camino hacia este mágico lugar, la pareja famosa se envolvió en una ronda de preguntas, revelándose detalles íntimos en el interior del vehículo. Fue en ese momento cuando Pipe Bueno le cuestionó a su amada si había dudado en acompañarlo hasta Dubái.

Luisa Fernanda W confesó su inicial incertidumbre: "Lo dudé, no pensaba venir, pero qué bueno que tomé la decisión de viajar contigo porque al ver todo en tus historias me hubiera arrepentido", declaró.

Tras el emotivo compromiso, la celebridad compartió con emoción el destello de su nuevo anillo de diamantes en sus historias de Instagram, expresando: "Estoy en el aeropuerto con mi anillo, te amo, mi amor".

La mamá orgullosa de Máximo y Domenic también confesó que nunca se imaginó lo que estaba a punto de suceder. "Nunca me lo sospeché, además porque si lo hubiera sospechado no saben cómo me hubiera arreglado", añadió, reconociendo que se encontraba relajada porque después de esa comida tenían planeado el vuelo de regreso.

La paisa relató cómo Pipe Bueno la llevó a un restaurante para compartir su última comida juntos antes de regresar a Colombia. En el lugar, le pidieron que se tapara los ojos, lo que la hizo pensar que se trataba de una sorpresa del propio restaurante. "Yo quedé en shock", aseguró.

Además, compartió que finalmente comprendió la insistencia de Pipe para que viajaran a Dubái, ya que, como mencionó minutos antes, no estaba completamente segura de acompañar a su pareja en ese viaje.

Con la noticia, varios seguidores y amigos famosos de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W les han deseado lo mejor. Entre los destacados comentarios de felicitación se encuentra el de Maluma, quien recientemente anunció que también será padre.

