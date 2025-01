Con flores y chocolates, el maestro Escola le pidió perdón a Amparo Grisales //

En el último episodio deYo Me Llamo, se dio una 'candente' discusión entre los jurados del reality, en especial entre el maestro Escola y Amparo Grisales por tildarla de envidiosa luego de una presentación y la 'Diva' se levantó enojada y lo "mandó al diablo".

“¿No te parece que soy suficientemente hermosa? Me entiendes. Con mi color de pelo oscuro, morena, divina. No me digas envidiosa y sabes qué, vete al diablo”, le dijo.

Pero luego de que esta escena le diera la vuelta a todo el país, el maestro Escola optó por recuperar su amistad con Amparo Grisales de más de 30 años y durante el episodio de este martes, 28 de enero, llegó con flores, chocolates y más objetos para demostrarle su cariño a la 'Diva' más allá de sus diferencias profesionales.

"Somos amigos de hace 30 años, eso vale más que nada", le dijo a ella a Rey Ruiz demostrando que su amistad con el maestro era más importante que cualquier cosa. Eso sí, le costó varios regales para que recibiera el perdón de Grisales.

"Si me permiten un minutos antes de comenzar. Ya vengo", dijo el maestro, luego llegó con las flores y dejó sin palabras a Amparo Grisales. "Desde 1990 sabes que significas mucho para mí", agregó.

El emotivo momento se volvió viral rápidamente y muchos destacaron la fuerte amistad entre ambos, que, según dijeron, fue un ejemplo de la forma en que se deben resolver los problemas entre las parejas, amigos o conocidos, antes de dejar que crezca por la rabia o el ego.