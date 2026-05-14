Concierto de Ed Sheeran en Bogotá: TransMilenio habilita rutas para que regrese a casa

Este sábado, 16 de mayo, el artista británico Ed Sheeran se tomará el escenario del Vive Claro a partir de las 8:00 de la noche y TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital, ya tiene listo su plan de contingencia para facilitar la movilidad de los miles de asistentes.

Después de que se acabe el concierto, suelen presentarse problemas de movilidad para el regreso a los hogares, pero para este sábado los ciudadanos podrán regresar más rápido y fácil con las rutas que dispuso TransMilenio en su horario extendido.

Rutas después del concierto

Las estaciones Salitre el Greco - Vive Claro y CAN - Bristish Councill estarán habilitadas para que las miles de personas puedan usar el trasporte público tras el concierto.



Estación Salitre El Greco - Vive Claro

Hacia el Occidente: ruta con paradas en El Tiempo - CCB, Normandía y llegada al Portal Eldorado.

Hacia el Sur (Usme): paradas en Restrepo, Calle 40 Sur, Molinos y destino final Portal Usme.

Hacia el Sur (Autopista Sur): conexiones en Ricaurte, Santa Isabel, General Santander y Portal Sur.

Hacia el Oriente: paradas en San Diego, Av. 1º de Mayo y llegada al Portal 20 de Julio.

Estación CAN – British Council

Hacia Suba: paradas en Suba - Calle 100, Niza - Calle 127, Suba - Av. Boyacá y Portal Suba.

Hacia la Calle 80: recorrido por Av. 68, Boyacá, Av. Cali y Portal 80.

Hacia el Norte: paradas en Calle 100, Calle 127, Alcalá, Toberín y Portal Norte.

Hacia las Américas: conexiones en Marsella, Banderas y llegada al Portal Américas.

Recomendaciones clave para el regreso a casa

Después de lo que será el vibrante concierto del Loop Tour del británico sea redonda de principio a fin, ten en cuenta las siguientes directrices oficiales:



Tarjeta TuLlave cargada: es clave contar con saldo suficiente desde antes de ingresar al concierto, ya que las taquillas podrían presentar congestiones al cierre. Sin rutas de alimentación: TransMilenio confirmó que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación (buses verdes/azules), por lo que deberás planear tu llegada a casa desde los portales mediante otros medios o servicios zonales. Despachos flexibles: los intervalos de salida de los buses especiales se ajustarán en tiempo real dependiendo de la afluencia de público al terminar el evento.