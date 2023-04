Conductor de TransMilenio abandonó el Desafío The Box por una lesión

La historia de Felino en el Desafío The Box terminó este miércoles, 5 de abril, al conocerse que la lesión que tenía desde al día anterior necesita más tiempo de lo esperado para recuperarse y por eso no podrá disputar las competencias con Omega.

“Por la lesión no puedo volver a la competencia. Solo me queda decirles que pasé una excelente temporada con ustedes. Quería salir a darla toda, que me sacaran en competencia, no es esta situación. Espero que hayan aprendido de mí algo como yo lo hice de todos ustedes. Me llevo los mejores recuerdos. Se les quiere mucho, abrazo”, dijo a través de un video Felino.

Ante las palabras del conductor de TransMilenio, varios de los competidores de diferentes equipos decidieron aplaudirlo, reconociendo que no es la mejor forma de abandonar el Desafío, pues es el sueño de muchos estar allí.

De esta manera, siguiendo las reglas del programa, el último hombre que salió eliminado ocupará el puesto de Felino. Se trata de Escudero, quien se reincorporará en Omega, el mismo equipo que había dejado hace pocos días.

“Pensé que no iba a volver. Me siento muy mal por mi compañero Felino, porque todos aquí merecemos salir compitiendo y él tuvo que hacerlo por una lesión. Vengo motivado a reemplazarlo en honor a él y darla toda otra vez”, expresó Escudero.

Otra baja en el Desafío The Box

A parte de la salida de Felino, la integrante de Gamma Margoth, quien tuvo una afectación en su rodilla izquierda, también confirmó en un video que no seguirá en el programa por su lesión.

“Mi rodilla quedó bastante afectada y necesita un reposo largo. Me siento afortunada de todo lo que viví con todos ustedes. Le pido a mi equipo que salga adelante en todo lo que se viene. Los quiero con mi corazón”, manifestó Margoth.

Así las cosas, Aleja regresa de la muerte y se une al equipo Gamma.

