¡Confirmado! Beto y Enrique, los mejores amigos de ‘Plaza Sésamo’, eran pareja

Beto y Enrique, dos de los personajes principales y más emblemáticos del programa infantil ‘Plaza Sésamo’, eran pareja y tenían una relación homosexual, según lo confirmó Mark Saltzman, guionista de la producción.



Saltzman, en diálogo con la revista Queerty, señaló que siempre pensó en los personajes como una pareja y que no tenía otra forma de concebirlos y contextualizarlos.



“Cuando escribía Beto y Enrique (Ernie and Bert, en inglés), cuando pensaba en ellos, eran pareja. No tenía otra forma de concebirlos, de contextualizarlos”, precisó el guionista, quien agregó que los personajes están inspirados en él y su expareja, el editor de cine Arnold Glassman. La relación entre ambos duró más de 20 años y terminó con la muerte de Glassman.



“Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como editor de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes”, puntualizó.

Vea también: ¿Recuerda Plaza Sésamo? Conozca algunos datos curiosos sobre este programa



Asimismo, recordó varias anécdotas que giran en torno a la relación de los personajes, queridos en todo el mundo. Manifestó que una vez un niño preguntó a su madre si “Enrique y Beto eran amantes”.



“Recuerdo una vez que en un periódico en San Francisco escribieron la historia de un niño de preescolar que le preguntó a su madre si efectivamente Enrique y Beto eran amantes. Eso, viniendo de un niño de esa edad, fue divertido. Eso era lo que yo sentía cuando escribía sobre ellos. No tenía otra forma de contextualizarlos más que como una pareja amorosa”, dijo.



La relación entre Beto y Enrique ha sido un tema en todo el mundo. Cabe recordar que en el 2013 The New Yorker usó una imagen de ambos personajes para ilustrar su portada sobre una decisión judicial de Estados Unidos a favor del matrimonio homosexual.

