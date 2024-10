Cris Valencia: “Desde niño me imaginé siendo cantante; sé que no es fácil”

Dijo hace unos meses en su visita a Colombia Myke Towers que el país, en especial Medellín, se ha convertido en cuna de artistas de mucha calidad y capital del género urbano ante todo el mundo. Cada día nuevos cantantes ponen su sello, que algunos impulsan gracias a las redes sociales. Como es el caso del reconocido Cris Valencia, que de un video en TikTok pasó a ser fenómeno para comenzar su propio legado musical.

“Ha sido increíble. Fue un cambio repentino de pasar de hacer videos a hacer música. No buscaba la farándula, sino cumplir mi sueño de ser cantante. Me considero un pelado joven, soñador, emprendedores y echado para adelante, que le ha tocado pasar por dificultades. Pese a eso ha sabido mantenerse, callaíto, serio y radical en ciertas cosas”, manifestó en diálogo con Blu Radio.

No sabe si el camino será fácil o no con las amistades que tiene, pero tiene claro que deberá trabajar duro para darse un lugar en el género y, sobre todo, con la fuerza de la escena que cada día da paso a nuevos artistas. Desde que era un niño soñó con ser cantante y un día se lo prometió a su familia, en especial a su mamá y su abuelo, que, ahora, lo ven avanzar en esta industria, ven con la ilusión de un ‘pelao’ soñador para romper todas las barreras de lo imposible.

“Vengo desde abajo”, dice, pero sueña en alto

Tuvo ausencias económicas y distancia familiar en su infancia, pero más allá de herirlo, todo esto lo motivó para querer que su vida sea diferente a lo que hasta ahora le ha tocado. Por eso, se ha enfocado en que todo sea diferente y hacer orgulloso a ese niño que un día se prometió alcanzar el cielo con su música.

Desde pequeño trabajó en todo. Fue hasta mesero y gracias al éxito que ha podido tener ha podido compartir más con su familia y acercarse más a ellos.

“No será fácil, pero vamos a trabajar para lograrlo todo”, dijo, pensando en ser un artista como los de antes, con un reguetón más de amor. Además, sus dos canciones han sido un éxito.

Westcol le cambió la vida, dice Cris Valencia

Tras volverse viral en TikTok, a su vida llegó el reconocido streamer Wetscol, quien lo invitó a su casa y decidió apoyarlo en su objetivo de ser cantante. “Le vi hambre pa’”, dijo en algún momento el paisa del porqué darle una entrada a caldense a su producción musical.

“Después de que hicimos la canción allá en el estudio. Él fue el que impulsó mi carrera y no tuve que pagar un solo peso. De mi parte se ganó toda la confianza, porque nadie hace eso por usted y más cuando se trata de plata (…) Rompió esos estigmas, parámetros y quitó esas barreras de que solo los que tienen el modo pueden hacerlo. Me apoyó y me tiene donde estoy”, expresó.

Dijo que hablaron de la posibilidad de una W Sound, pero que será el propio trabajo de Valencia el que permita eso, pues Westcol espera que él construya su camino sin ayuda y se viva el proceso de forma adecuada, al igual que muchos de sus amigos. Hasta ahora, no ha tenido contacto con las grandes amistades de la música del paisa, pero sí agradece las menciones que Blessd o Ryan Castro han hecho de sus creaciones.