Cuando era diosa del Olimpo también me hacían memes: Amparo Grisales

“Para mí el cumpleaños más importante de mi vida es el día de hoy”, dijo al recordar que en realidad nació el 16 de septiembre y no el 19, aunque confesó que siempre lo ha celebrado en este último día.



Sobre las bromas y memes que circulan en redes sociales, Grisales manifestó que no les presta mayor atención, aunque dijo que bloquea a muchos de los que hacen comentarios irrespetuosos.



“Los acosos siempre han existido. Yo les digo que cuando era diosa del Olimpo también me hacían memes. Esa es una manera de admirarte porque siempre te tienen vigente”, manifestó.



“Si me pongo la tricolor me sacan fotos diciendo que yo fui de la Selección del año 200 antes de Cristo. ¡Qué bueno! ¡Me encanta!”, bromeó.



Sobre su libro, ‘Mi sabia naturaleza’, que sale en octubre, la diva colombiana manifestó que es la continuidad de ‘Mi cuerpo consciente’ y que por lo tanto trae consejos sobre cómo alimentarse sanamente.



