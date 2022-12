¿Cuánto dinero ganan los creadores del video más visto en la historia en YouTube?

El video “See you again” de Wiz Khalifa y Charlie Puth se convirtió en el video más visto de la historia en YouTube, desplazando al Gangam Style de PSY con casi 3.000 millones de reproducciones en esta red social.



La canción que hizo parte de la película Fast and Furious 7 ganaría en promedio un aproximado de 1.000 dólares por cada millón de vistas de sus videos.



Esto indica que “See you again” han generado unos 2,9 millones de dólares por las 2.909.814.430 vistas por de este video hasta este jueves.



