Cuatro motivos que están destruyendo su relación amorosa

Shock.co enumeró los cuatro errores más comunes que se cometen durante una relación tomando como referencia el libro ‘Los siete principios para hacer que un matrimonio funcione’, recientemente publicado por John Gottam ', profesor de psicología que ha ganado prestigio por abordar estos temas.

Uno de los capítulos menciona los cuatro motivos que pueden llevar a ‘acribillar’ una relación de pareja.

Las Críticas

Es imposible que no haya críticas en una relación, sin embargo, la forma de decirlas toma un valor fundamental, pues no es lo mismo la constructiva que la destructiva. Por ejemplo, si usted dice “no hay platos limpios y tengo hambre”, es muy diferente a decir “eres inútil porque no lavaste los platos”. La clave es ser sutil y no atacar a la persona.

Estar a la defensiva

Es mejor estar relajado y no contestar con ‘cinco piedras en la mano’ como se dice coloquialmente. Para Gottam una actitud defensiva “intensifica el conflicto en vez de ayudar a resolverlo, e implica un rechazo a cualquier responsabilidad sobre los problemas”.

Tener evasivas

Para el especialista los problemas hay que enfrentarlos sin rodeos, huir de ellos desencadena en mayores inconvenientes en la relación. Por eso, sugiere que ante las preguntas incomodas como “¿dónde estuviste anoche?”, sean contestadas de manera sincera e inmediata.

El Desprecio

