Cypress Hill, emocionados por llegar a Bogotá: "No sorprende que amen el hip hop"

El 6 de febrero será una noche histórica en el Movistar Arena de Bogotá, pues estará en escena la famosa agrupación de hip hop Cypress Hill con todo lo mejor de su repertorio y un show especial para la ciudad, que, según Eric Bobo, en diálogo con Blu Radio, no les sorprende que la cultura capitalina esté tan empapada de este género.

"En primer lugar, estamos muy emocionados de volver a Colombia. Nos lo hemos pasado muy bien las veces que hemos estado allí. Los fans son geniales. La experiencia siempre ha sido genial y los espectáculos han sido geniales. Así que estamos muy emocionados de volver y poder tocar y ver a la gente, ya sabes, conectarnos con la gente", expresó sobre este regreso a la capital del país.

Dijo que, por supuesto, existe una emoción especial al saber que estarán cerca de un talento local como Alcolirykoz, que ha ayudado a conectar más generaciones con el hip hop, y, aunque confesó que no ha escuchado su música, Bobo espera conocerlos mejor para entender la cultura del género en el interior colombiano.

Cypress Hill // Foto: AFP

"Personalmente, no he escuchado su música, pero he escuchado el nombre. Y lo espero mucho, verlos y ver su show. Y creo que siempre es genial cuando puedes conseguir un artistade un lugar que es su hogar. Y ellos obtener la oportunidad de abrirse para un artista internacional. Creo que es genial para la cultura. Es genial para ver a la gente. Y hace que los fans estén realmente apreciados. Porque es genial que uno de sus propietarios esté en la escena", dijo.

Sin duda Bogotá se volvió un ciudad referente del hip hop en Colombia con escenarios, conciertos y festivales en torno a esto, que, día a días, convocan a más personas. Por eso, Bobo mencionó que "no les sorprende" la acogida del público por esta forma de hacer música, sobre todo porque lo han podido vivir en carne propia.

"He escuchado de la cultura allá en Colombia. Cuando fuimos allí por primera vez. Estaban emocionados. Estaba sorprendido de cómo el hip-hop se recibe allí. Los murales, la grafiteria, la cultura. Todo eso. Está vivo allí. Y yo pude sentirlo. Y sé que los demás chicos pudieron sentirlo. Así que, de nuevo, no me sorprende que Colombia realmente amo su hip-hop", puntualizó.

"Pienso que los videojuegos como San Andreas, Grand Theft Auto, Roblox o Fortnite son una gran herramienta para exponer la música a las nuevas generaciones, especialmente la música clásica. Como dijo Eric Bobo, 'Es un buen modo para que la generación más joven se exponga a la música. Especialmente la música clásica. Algunas de nuestras cosas para estar disponibles así. Es realmente, realmente bueno'.