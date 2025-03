De Britain's Got Talent a liderar listas en España: la historia de Carolina Vega

Desde el sur del país se ha identificado una nueva cuna de talentos emergentes para la industria musical, quienes han manejado ritmos clásicos para convertirlos en nuevas formas de hacer música; eso ha sido Cali en los últimos años con nuevos artistas que llevan por lo alto la bandera del Valle del Cauca hasta países europeos, como el caso de Carolina Vega, que, incluso, se ha vuelto de las favoritas de un programa tan prestigioso como El Chiringuito de Jugones.

Tras graduarse del colegio, su camino la llevó a Inglaterra, donde estudió inglés durante un año. Fue allí donde tuvo la oportunidad de participar en el prestigioso concurso Britain's Got Talent, impresionando al público y jurado con su interpretación tanto en inglés como en español. Sin embargo, su sueño en la competencia se vio truncado debido a restricciones de visado. Pese a este obstáculo, la experiencia la marcó y la motivó a seguir luchando por su carrera musical.

“Cuando yo vuelvo de Inglaterra, yo fui becada para estudiar comunicación, estudié comunicación allá en Cali, y en el momento en que te digo que conozco a David Álvarez, David me dice, bueno, pues yo digo, bueno, te conozco un productor, hagamos una canción, y sale Te Necesito Olvidar. En ese momento estaba estudiando en la universidad y llegó un momento en el que yo dije, bueno, no, yo creo que a esto me quiero dedicar, y mi papá me dijo, ¿cómo así? ¿Vas a dejar la carrera y la beca? No, voy para Bogotá, o sea, creo que llegó un momento en el que yo dije, me voy y dejo todo, y realmente ahí como que David fue pues muy bueno y me dijo, mira, es que tú puedes hacer las dos cosas a la vez sin ningún problema, o sea, como que puedes estudiar comunicación. Y ahí estaba en tercer semestre de comunicación, entonces yo decía, ahí era muy increíble de qué podía hacer, de qué no se podía, y él me hizo como centrar y decir, realmente es que las dos carreras van de la mano, y finalmente yo me gradué como comunicadora en el 2018, y mientras estaba estudiando comunicación, hice medios, lancé nuevas canciones, empezamos a explorar diferentes sonidos, ritmos, y creo que fue un acierto, o sea, como que en ese momento, cuando ya empezamos a hacerlo, vi como la luz al final del túnel y dije, bueno, sí, tenía toda la razón, y cuando me gradué ya me vengo a vivir a Bogotá, y pues aquí dije, me dedico 100% a la música”, contó.

Destaca de sí misma su organización la que considera como el ‘plus’ que le ha permitido llegar tan lejos. Tuvo que dedicarse a la música a la vez que pasaba por la etapa de la universidad y más en una ciudad como Bogotá donde los tiempos son muy cortos por las largas distancias que se obligan a recorrer para llegar a un destino. Luego de su paso por Inglaterra, su destino tomó un giro definitivo cuando conoció a David Álvarez, su actual productor y mano derecha en la industria. Juntos emprendieron un arduo camino en la música, lanzando en 2015 su primer sencillo, ‘Te Necesito Olvidar’. Desde entonces, han pasado diez años de crecimiento y evolución, explorando diferentes fusiones dentro del pop y manteniendo su esencia musical, hasta ahora con el último sencillo ‘Sin Ti’.

“Bueno, Sin Ti es una canción que grabamos en Ibiza, fuimos cuatro personas que compusimos la canción, son tres hombres, dos productores españoles, un productor colombiano y yo, estuvimos ahí en una villa maravillosa que se llama Odisey. Realmente es como un proceso de composición en donde como está uno como en modo relax, digamos ahí como, entonces decidimos hacer varias canciones y en este caso pues hicimos Sin Ti”, dijo.

Pese a que decidió dejare muchas cosas para alcanzar sueños, no dejó atrás la importancia de estudiar y capacitarse en campos más allá de la música que solo cantar y/o componer canciones; de hecho, se graduó como comunicadora en 2018 y posteriormente realizó dos maestrías en Marketing Digital y Gestión Empresarial en la Industria Musical en una universidad de España. Ahora, la vida la sorprende siendo parte de un programa como El Chiringuito en donde su música se volvió protagonista.

“Gracias a también esta relación el año pasado, lo que te digo, el año pasado fue un año que sorprendió, y el año pasado iniciamos con No Dejo de Pensarte, grabando esa canción, pues digamos como que, haciendo toda esa gira de medios en España, y ahí fue como que la apertura de España. Digamos gracias a eso, en El Chiringuito ha sonado no solamente Sin Ti, sino No Dejo de Pensarte y Sin Condiciones. O sea, estas tres canciones han sonado en El Chiringuito, y es algo sorprendente porque uno dice, bueno, pero lo que pasa es un programa de deportes, uno que se va a imaginar que va a aparecer un pedazo de una canción, o al inicio, al final, o a la mitad del programa. Y es algo muy bonito porque lo que me dicen es que ellos suenan las canciones que les gustan. O sea, canción que no entra, que digamos que de pronto como que dicen no”, puntualizó.