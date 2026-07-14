De la electrónica al pop: así será el segundo semestre de grandes conciertos en Colombia

Más de veinte eventos, artistas internacionales, fenómenos nacionales y varios sold out hacen parte de la agenda para cerrar un 2026 que promete hacer historia en la música en vivo.

Tras un primer semestre marcado por grandes espectáculos, Breakfast Live presentó la programación con la que cerrará el año en Colombia. Entre julio y diciembre de 2026, la promotora realizará más de 20 conciertos y festivales en diferentes ciudades del país, reuniendo a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional.

La agenda incluye una amplia variedad de géneros musicales, desde electrónica, pop y urbano hasta regional mexicano, hip hop, rock, música latina e indie, consolidando una oferta pensada para públicos diversos y reafirmando el crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo en Colombia.

Kris R // Foto: suministrada

Agenda segundo semestre 2026

Julio



19 de julio: 44 Label Group | Bogotá – Chamorro City Hall.

44 Label Group | Bogotá – Chamorro City Hall. 30 de julio: ACT I: Life is an act of faith | Medellín – Parque de las Luces.

ACT I: | Medellín – Parque de las Luces. 31 de julio: Claptone & Friends | Medellín – Sky Center.

Agosto



22 de agosto: Ryan Castro | Cali – Estadio Pascual Guerrero.

Ryan Castro | Cali – Estadio Pascual Guerrero. 29 de agosto: Ryan Castro | Bucaramanga – Estadio José Américo Montanini.

Septiembre



3 y 4 de septiembre: Álvaro Díaz | Bogotá – Movistar Arena.

Álvaro Díaz | Bogotá – Movistar Arena. 5 de septiembre: Arthur Hanlon | Bogotá – Gimnasio Moderno.

Arthur Hanlon | Bogotá – Gimnasio Moderno. 10 de septiembre: John Summit | Bogotá – Chamorro City Hall.

John Summit | Bogotá – Chamorro City Hall. 11 de septiembre: Justin Quiles & Lenny Tavárez | Bogotá – Movistar Arena.

Justin Quiles & Lenny Tavárez | Bogotá – Movistar Arena. 12 de septiembre: Jhon Alex Castaño | Bogotá – Movistar Arena ( Sold Out ).

Jhon Alex Castaño | Bogotá – Movistar Arena ( ). 18 de septiembre: TINI | Bogotá – Movistar Arena (Sold Out).

Octubre



15 de octubre: Plastilina Mosh | Bogotá – Movistar Arena.

Plastilina Mosh | Bogotá – Movistar Arena. 18 de octubre: Bad Gyal | Bogotá – Chamorro City Hall.

Bad Gyal | Bogotá – Chamorro City Hall. 23 de octubre: Kris R | Bogotá – Movistar Arena ( Sold Out ).

Kris R | Bogotá – Movistar Arena ( ). 31 de octubre: Ryan Castro | Bogotá – Estadio Nemesio El Campín ( Sold Out ).

Ryan Castro | Bogotá – Estadio Nemesio El Campín ( ). 31 de octubre y 1 de noviembre: Ritvales | Medellín – Parque Norte.

Noviembre



5 de noviembre: Cypress Hill | Bogotá – Movistar Arena.

Cypress Hill | Bogotá – Movistar Arena. 14 de noviembre: Juanes | Medellín – DaviArena.

Juanes | Medellín – DaviArena. 20 de noviembre: Kris R | Medellín – DaviArena.

Kris R | Medellín – DaviArena. 21 de noviembre: Eros Ramazzotti | Bogotá – Movistar Arena.

Eros Ramazzotti | Bogotá – Movistar Arena. 23 de noviembre: Hayley Williams | Bogotá – Movistar Arena.

Hayley Williams | Bogotá – Movistar Arena. 28 de noviembre: Beéle | Medellín – DaviArena.

Diciembre

