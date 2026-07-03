Estadio de Techo se estrena como escenario de conciertos con Los Fabulosos Cadillacs

Bogotá se convirtió en epicentro de conciertos con el paso de los años y, cada vez más, llegan nuevos artistas que expanden el cartel de ofertas cada semana. Pero, ahora, un nuevo 'venue' estaría apunta de nacer en la capital y estaría ubicado en el sur de la ciudad: el estadio de Techo en la localidad de Kennedy, que se prepara para recibir a Los Fabulosos Callidacs.

"Bogotá será escenario de un acontecimiento histórico para la música en vivo y para la ciudad. Los Fabulosos Cadillacs llegarán al Estadio de Techo este 17 de octubre para celebrar sus 40 años de carrera en el que será el primer concierto realizado en este escenario, un lugar que durante más de siete décadas ha sido uno de los epicentros del deporte y la cultura popular en la capital", indicaron desde Páramo Presenta sobre el evento, que marca un hito para la capital.

No solo es una oportunidad de parte de la Alcaldía de Bogotá de tener más escenarios en la ciudad dedicados a este tipo de eventos, sino que, además, una oportunidad para que las personas en el sur tengan mayores comodidades a la hora de asistir a un evento, tanto en distancia como en economía.

"La elección del Estadio de Techo no es casual. El concierto marca una iniciativa en conjunto entre Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá para la apertura de una nueva posibilidad para la música en vivo en la ciudad, llevando un espectáculo de escala internacional a un escenario profundamente arraigado en la memoria de la ciudad", explicaron.



Los Fabulosos Cadillacs Foto: AFP.

Precios de Los Fabulosos Cadillacs en el estadio de Techo