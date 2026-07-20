Del 'Paseo 2' a 'La Odisea': el actor colombiano que es protagonista con Christopher Nolan

Christopher Nolan es experto en hacer que el mundo del cine hable de su trabajo, no por nada suele gastar millones en producción para que sus cintas sean diferentes al resto y 'La Odisea', su más reciente trabajo, no ha sido la excepción.

Y es que, en su primer fin de semana, la versión cinematográfica del poema de Homero sumó 124, 5 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Otros 139 millones de dólares en ventas en el extranjero, para un total de 263,5 millones de dólares.

La historia, centrada en la mitología griega y la guerra de Troya, trae a la pantalla grande a 'Odisea', un personaje conocido hace siglos gracias al poema de Homero, pero que llega interpretado por Matt Demon en una versión nunca visto. Sin embargo, esta cinta tiene presencia colombiana gracias a John Leguizamo, que interpreta a 'Eumeo', la mano derecha del rey en ítaca.

"Creo que Chris [Nolan] quería que yo tuviera problemas de visión, porque quería hacer como una fusión entre Homero y Eumeo. Así que consiguieron a un experto en Los Ángeles que estudió cataratas y pintó los lentes de contacto. Yo dije: ‘No sé si puedo funcionar así’", dijo el colombiano en diálogo con Today, además, reveló que su maquilleja fue un proceso doloroso: "Me apretaron la piel y me pusieron pegamento. Entonces, toda mi cara quedó arrugada. Luego pusieron unas bolsas enormes para los ojos y manchas de edad".



Un personaje ciego, según John Leguizamo, es un reto actoral gigante y en especial porque un error también podía afectar su estado físico por los escenarios en donde se grabaron varias escenas de esta gran cinta.

Foot: AFP

Al lado de un elenco de lujo como Tom Holland, Zendaya, Matt Demon, Travis Scott, Robert Pattinson, Anne Hathaway, entre otros, este ha sido su producción más grande para alguien que ha estado en cintas como 'La Era del Hielo', ' John Wick', 'El Menú', 'Tierra de muertos', o en 2012 cuando fue el protagonista de la cinta colombiana 'El Paseo 2'.

La película busca explorar temas recurrentes en la filmografía de Nolan, como la memoria, el sacrificio y la crisis de identidad, elementos que ya fueron fundamentales en obras anteriores como 'Memento' o 'Interestelar'. La trama narra el periplo del protagonista, quien tras una década de asedio en Troya, se enfrenta a un viaje tortuoso plagado de monstruos y dilemas morales, donde la culpa y el duelo actúan como motores principales de su transformación personal.

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Con una duración cercana a las tres horas, el largometraje logra trasladar con fluidez las hazañas escritas hace más de 2.800 años, manteniendo un equilibrio entre el espectáculo de acción fantástico y la introspección dramática. Esta aproximación no solo busca fidelidad con el texto homérico, sino también un impacto emocional contemporáneo mediante la representación de los horrores de la guerra.

La producción se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la temporada, consolidando la capacidad de Nolan para llevar al espectador desde la épica de los dioses hasta la fragilidad humana. El estreno global marca el cierre de una larga expectativa para los seguidores del cineasta, consolidando a 'La Odisea' como un título esencial dentro del panorama cinematográfico actual.