Desgarrador mensaje de Zayn Malik por Liam Payne: "Daría todo por un último abrazo"

La muerte de Liam Payne dejó no solo un vacío en el corazón de los seguidores de la boy band One Direction, sino de sus propios exintegrantes. En redes sociales, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson han manifestado su profunda tristeza en torno a esta noticia que "los tomó por sorpresa" y no entienden cómo pudo suceder eso, más de la forma en que se dio todo.

Pero el mensaje que más conmovió a todos los seguidores de One Direction fue el de Zayn Malik, que, a través de su cuenta de Instagram, expresó toda su tristeza con una sentidas palabras por la situación, la cual "no logra pensar que es verdad".

"Liam, me he encontrado hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas (...) Nunca llegué a agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando echaba de menos mi hogar cuando era un niño de 17 años, siempre estabas allí con una perspectiva positiva y una sonrisa tranquilizadora y me hacías saber que eras mi amigo y que era amado", dijo.

Asimismo, Malik dijo que "era el más calificado en todos los sentidos" y lo destacó como el más profesional de todo el equipo, desde el primer momento en que se conocieron. Pues siempre le entregaron el "control del barco" con total confianza de que todo iba a estar bien.

"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo por última vez y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amé y respeté mucho. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre (...) No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento en este momento más allá de la devastación. Espero que estés donde estés ahora mismo, estés bien, en paz y sepas lo amado que eres", expresó.