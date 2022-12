Desgarrador video de Eileen Moreno tras ser golpeada

Tras conocerse que Eileen Moreno fue víctima de agresión por parte de su pareja de ese entonces Alejandro García el pasado 23 de julio en México, Canal Uno reveló un video inédito en el que la actriz denuncia, en medio del llanto, los duros momentos que vivió.

“Soy Eileen Moreno, estoy en el cuarto de Gabriel Blanco, mi mánager… estoy golpeada en mi cara porque Alejandro García me pegó en la cara, me pegó porque le pedí mi pasaporte para irme para Colombia y me golpeó, no sé que hacer, ayúdenme por favor”, dijo visiblemente golpeada y con sangre en la cara.

En las imágenes se evidencia la gravedad de las lesiones de Moreno, quien intentaba hablar entre la angustia y el llanto.