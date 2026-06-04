Desvíos, recomendaciones y horarios del concierto de Nicky Jam en Bogotá

Nicky Jam tiene todo listo para hacer historia en Bogotá en lo que será su primer estadio en Colombia, concierto que llega a petición del público colombiano y con la ilusión de hacer historia en la capital con un show que nadie podrá olvidar. Por eso, en redes comienzan a saberse noticias y algunos rumores de qué artistas podrían acompañar al puertorriqueño, en donde el único confirmado sería Beéle, según Conciertos Colombia.

"No es un secreto para nadie que Colombia me dio la segunda oportunidad de mi vida y de mi carrera, y lo único que tengo es gratitud por Colombia. La razón por la cual yo estoy en el Campín el 6 de junio es porque el público de Bogotá lo pidió, porque yo canté en el concierto de Ryan Castro, yo canté en el concierto de Belly, también canté en el concierto de Balvin, y después en las redes la gente empezó a escribir: Nicky Jam tiene que hacer un Campín, Nicky Jam, porque no sé si fue que le dio nostalgia a todos estos temas de la vieja escuela, Las gatas, marido, obviamente el perdón", dijo.

Nicky Jam / Foto: AFP

Recomendaciones y horarios para el concierto de Nicky Jam

Tener en cuenta que las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 de la tarde. Descargar previamente la aplicación TuBoleta Pass, ya que el ingreso se validará exclusivamente mediante esta plataforma. Revisar con anticipación el mapa de accesos para identificar la puerta de ingreso correspondiente a la localidad adquirida. Seguir en todo momento las indicaciones del personal logístico y de seguridad. Mantener despejadas las salidas de emergencia y respetar las normas de evacuación. Cuidar los objetos personales, ya que cada asistente es responsable de sus pertenencias. Verificar que todos los integrantes del grupo se encuentren reunidos antes de abandonar el recinto. Utilizar las rutas especiales de TransMilenio que estarán habilitadas al finalizar el evento para facilitar el regreso a casa.

Nicky Jam tendrá rutas en TransMilenio // Fotos: AFP

¡Ojo! Habrá desvíos por este concierto en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres viales alrededor del estadio El Campín con motivo del concierto de Nicky Jam, programado para el 6 de junio de 2026. Las restricciones comenzarán desde el 4 de junio y se extenderán hasta el 7 de junio, afectando sectores como la calle 57A, la transversal 28, la calle 53B Bis y algunos tramos de la avenida NQS. Además de los cierres vehiculares, también habrá restricciones parciales en senderos peatonales y ajustes para la circulación de ciclistas en los alrededores del escenario.



Para minimizar el impacto en la movilidad, la entidad dispuso rutas de desvío para conductores que transiten por la avenida NQS, la calle 57, la carrera 24 y vías cercanas. Asimismo, se habilitarán zonas amarillas temporales para taxis y vehículos especiales durante la evacuación de los asistentes, entre la medianoche y las 3:00 a. m. del 7 de junio. Los residentes del costado oriental de la transversal 28 mantendrán acceso controlado a sus viviendas mediante un carril habilitado especialmente para ellos durante los cierres.