¿Diferencias con Jessi? Yeison Jiménez habla sobre supuesto agarrón con su colega

En medio de una ronda de preguntas en Instagram, al cantante Yeison Jiménez le preguntaron si está peleado con su colega Jessi Uribe.

Publicidad

El artista de música popular no dudó en responderle a sus seguidores con un rotundo no.

Lea también: Yeison Jiménez revela el por qué su esposa no es activa en redes sociales

"No sé por qué siempre dicen eso. Que yo sepa no, por lo menos por mi parte no", dijo Yeison a sus seguidores.

También hay que decir que el artista mostró interés por grabar una canción junto a Jessi al considerarlo como "muy talentoso".

Publicidad