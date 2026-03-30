DITU lanza especial de Semana Santa con cine, series y contenido gratuito para todos

Durante esta Semana Santa, DITU presenta una programación especial pensada para quienes buscan combinar entretenimiento, reflexión y tiempo en familia sin costo. La plataforma reunió una oferta variada que incluye producciones internacionales, contenido espiritual y estrenos nacionales.

Uno de los principales atractivos es la incorporación de reconocidas películas como El discurso del rey y Lo imposible, títulos que llegan por primera vez al catálogo y que amplían la apuesta por cine global. Estas producciones se suman a nuevas propuestas colombianas, fortaleciendo una programación diversa para distintos públicos.

En el componente espiritual, destaca la llegada de The Chosen, considerada un fenómeno mundial. Su estreno en televisión abierta el 2 de abril se complementa con su disponibilidad en la plataforma, donde los usuarios podrán continuar la historia bajo demanda. Además, contará con un canal exclusivo desde esa fecha, incluyendo el lanzamiento de nuevas temporadas en días consecutivos.

La programación especial también contempla un canal temporal habilitado entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Este espacio incluirá contenidos alusivos a la temporada como historias bíblicas y producciones enfocadas en la fe, entre ellas relatos sobre milagros y figuras religiosas.



Para quienes buscan entretenimiento ligero, la plataforma incorpora nuevos episodios de Enchufe TV, junto a comedias como Se nos armó la gorda y su secuela ambientada en Las Vegas. A esto se suma la serie infantil Roberta quiere cacao, pensada para el público más joven.

En cuanto a contenido nacional, llegan producciones completas como Se dice de mí, conducido por Diva Jessurum, y Expediente final, que profundiza en casos que marcaron al país.

Con esta oferta, DITU busca posicionarse como una alternativa accesible y variada, alineada con las tradiciones culturales de los colombianos. La plataforma invita a aprovechar estos días para descubrir nuevas historias, maratonear contenidos y vivir la Semana Santa desde casa con una propuesta que reúne entretenimiento, reflexión y actualidad en un solo lugar.