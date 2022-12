¡Doloroso! Daniela Álvarez contó cómo fue su primera caída luego de la operación

La exseñorita Colombia Daniela Álvarez sufrió su primera caída cuando intentaba caminar con muletas. El doloroso momento lo contó a través de un video en sus redes sociales.

"Sufrí mi primera caída oficial, estaba entrenando con las muletas. Debo aprender a caminar con ellas, me di un golpetazo, pero bueno, vendrán más caídas. Mis fisioterapeutas me han dicho que me voy a caer varias veces y que debo aprender a caer, pero todavía no se caer", contó Daniela.

