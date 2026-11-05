Don Omar en Colombia: desde este sábado podrá asegurar su lugar en los conciertos

Don Omar vuelve a Colombia en 2027 en un nuevo tour por Latinoamérica en donde conectará con su públicas tras varios años sin hacerlo. En esta oportunidad, hará un viaje entre sus canciones más clásicos que son de la escuela que le dio vida al reguetón como se conoce actualmente.

En un directo a través de sus redes sociales, el puertorriqueño agradeció el apoyo que ha tenido su gira por los Estados Unidos y por tantos latinos que han viajado diferentes ciudades a acompañarlo, pese a los problemas que pueden surgir para ir a estos. "Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos", expresó.

Blu Radio LARRY MARANO/Getty Images via AFP

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El 7 de noviembre empieza el regreso de Don Omar a Colombia

Este 5 de noviembre, a través de un directo, el puertorriqueño dio nuevos detalles de esta gira y entregó nueva información sobre su viaje por Latinoamérica. Aseguró que este viernes, 6 de noviembre, pasarán cosas y durante un live sobre la medianoche (hora colombiana) abrirá un link en donde las personas podrán asegurar un lugar en los conciertos.

Este será un link de registro para acceder de primeras a la preventa que, si bien no dio fechas, aseguró que pronto comenzará la acción para que todos puedan verlo en 2027.



"Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto. Así que atentos a todo", expresó.

En ese orden, la carrera por la preventa empieza desde este 7 de noviembre con el link de registro para empezar a asegurarse un lugar, pero solo se podrá tener en las redes sociales oficiales del artista, por ende, ningún medio o influencer tiene acceso aún, de lo contrario sería una estafa.