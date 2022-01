Dora Cadavid falleció este 31 de enero de 2022 y aunque su carrera estuvo llena de éxitos, los últimos años de su vida vivió alejada de su familia en un hogar geriátrico.

La actriz permanecía en un hogar geriátrico desde hace varios años, tras el fallecimiento de su hijo Moisés, víctima de un cáncer.

En una sus últimas entrevistas otorgada a Lo Sé Todo, Dora contó los motivos por los cuales tomó la decisión de vivir en ese lugar: “vivíamos en la Calera y comenzamos a viajar por todo Colombia y cuando llegamos a Cúcuta, yo dije que ya no quería seguir viajando”.

“Mis sobrinas estaban preocupadas porque yo viviera sola y uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte, y yo no quiero ser carga para nadie”, aseguró.

“Mi nuera y mi nieta buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron”, añadió.

Finalmente fue preguntada sobre la muerte y en su momento aseguró: ”no es que no le tema, le tengo mucho respeto y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que no me dé cuenta porque a lo mejor me le devuelvo la mitad”, dijo entre risas.

