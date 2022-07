Dross, famoso youtuber, dispuesto a renunciar a su fama en internet para convertirse en escritor

El venezolano Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, es noticia después de una entrevista que tuvo en el canal del español Jordi Wild , pues el famoso youtuber admitió estar pensando en dejar el mundo del internet para dedicarse a su carrera literaria.

"Sí, cambiaría mi fama, a mis nuevas historias y novelas que estoy preparando, a mis historias, es lo más importante de mi vida. Estaría dispuesto a intercambiar todo eso por mi fama en internet, que sean ellas las protagonistas", expresó el influencer durante la entrevista.

Dross debutó en el mundo literario en el 2015 con su famoso libro: Luna de Plutón. Desde entonces ha dedicado la mayoría de su tiempo a escribir más historias como esta, y ya cuenta con cinco publicaciones bajo su autoría.

A pesar de que su canal en YouTube cuenta con 22.5 millones de seguidores, parece que no ha satisfecho sus expectativas en el mundo del internet.

"Estoy como en esa parodia de South Park que hicieron Los Simpson. Todos los nuevos creadores me odian porque van a buscar un tema de terror y resulta que yo ya lo hice (...) Quiero poder ir a una reunión donde me reconozca, pero sí pongan un personaje mío y la gente explote de emoción, para mí eso sería el éxtasis", declaró.

Revilla admitió que le genera emoción empezar ese nuevo camino, pero le genera temor el tema del dinero, pues sabe y dice que no es tan fácil como muchos escritores lo hacen ver: "A mí me asusta, me aterroriza. Para mí el dinero es tranquilidad".

