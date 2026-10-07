EDC llega a Colombia: conozca a Noise Mafia y Peter Blue, protagonistas nacionales del cartel

El panorama de la música electrónica en Latinoamérica está a punto de vivir un momento histórico. Los próximos 10 y 11 de octubre, el icónico Electric Daisy Carnival aterrizará por primera vez en el país con la edición de EDC Colombia, tomando como escenario la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín.

Si bien la llegada de este gigante de los festivales trae consigo a superestrellas globales, el verdadero hito radica en la consolidación del talento local. Entre los nombres que más resuenan en el cartel destacan Noise Mafia y Peter Blue, quienes unirán fuerzas en su explosivo formato B2B.

Llega el EDC a Colombia este 2026 // Fotos: AFP / Páramo Presenta

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La cuota colombiana brilla en el Atanasio Girardot

La elección de Medellín para albergar el EDC Colombia confirma a la capital antioqueña como el nuevo epicentro de los grandes espectáculos musicales. A diferencia de Bogotá, que históricamente ha cultivado un sonido más oscuro e inclinado al techno puro, Medellín ofrece una atmósfera abierta y vibrante, ideal para festivales de escala masiva y para géneros como el house.

En este contexto, los artistas nacionales no son solo teloneros, sino pilares de una escena que explotó creativamente tras la pandemia y que ahora tiene la vitrina perfecta para exhibir su nivel ante miles de turistas y seguidores del circuito global.



"Siento que es algo muy bonito siendo colombiano hacer parte de la primera edición de un festival así. Además, hay mucho talento colombiano que está haciendo parte del lineup, y eso realmente me parece algo increíble", expresó Noise Mafia.

Peter Blue y la revolución del 'Tecno Merengue'

Uno de los aportes más llamativos del cartel es el de Peter Blue, un artista que ha sabido leer la riqueza sonora del continente para crear un concepto único: el 'tecno merengue'. Inspirado en los movimientos de los años noventa de grupos como Proyecto Uno o Sandy & Papo, Blue logra una reinterpretación moderna donde convergen el techno, la guaracha, el tribal y el baile funk.

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Curiosamente, fue su etapa viviendo fuera del país la que consolidó esta visión. Al respecto, el artista señala: "Siento que Argentina fue un momento clave en mi vida como para valorar lo que es mi cultura, lo que soy, y empezar a plasmarlo en mi arte". Esto lo impulsó a llevar este sonido latinoamericano a escenarios de primer nivel, demostrando una madurez técnica notable.

Noise y el sonido de la electrónica con sello cinematográfico

Por su parte, Noise aporta una visión profundamente conceptual y atmosférica. Fiel creyente de que el éxito es un camino de paciencia y no de números rápidos, su inspiración trasciende las pistas de baile y se nutre del cine espacial y la ciencia ficción, al estilo de películas como La Odisea.

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Para Noise, la identidad colombiana en su música no radica en forzar elementos folclóricos evidentes, sino en que su contexto, su crianza en el país y su cultura moldean de manera natural y genuina cada pista que produce.

"El simple hecho de nacer y crecer en Colombia, mi contexto, mi cultura y todo lo que me rodea, moldea ese sonido; no necesariamente tiene que tener un toque latino en específico para sentirse de dónde soy y de dónde vengo", asegura el productor.

Un B2B 'freestyle' que promete hacer historia

La magia de estos dos talentos colisiona en un B2B ‘freestyle’, el proyecto que presentarán en el festival. Lejos de llevar un set meticulosamente programado y rígido, el dúo apuesta por la libertad del freestyle. Impulsados por una gran amistad y una visión compartida de la música, su actuación se basará en leer la energía del público en tiempo real, construyendo un relato sonoro que fluirá de manera orgánica con la vibra de los asistentes.

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"Nosotros siempre hemos funcionado un poco como freestyle", confiesa Peter Blue sobre la dinámica con Noise. "Sí vamos a hacer el trabajo que hace un DJ, que es leer la pista y comunicar lo que tenemos pensado, pero la verdad no sabemos mucho cómo preparar lo que vamos a hacer, es algo muy genuino".

La primera edición de EDC Colombia es la oportunidad perfecta para descubrir de primera mano por qué la electrónica nacional está marcando tendencia en toda la región. La presentación de Noise Mafia promete ser una experiencia inmersiva llena de sazón local, improvisación pura y ritmos vanguardistas. Asegura tus entradas para vivir esta experiencia única bajo el cielo eléctrico de Medellín y apoya al talento que está llevando el nombre del país a lo más alto de la industria.