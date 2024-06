Edén Muñoz no esperaba tanto de su última canción: "No es amor, sino algo laboral"

El cantante y compositor mexicano Edén Muñoz, nacido en Los Mochis, Sinaloa, se encuentra en un punto álgido de su trayectoria musical a sus 33 años. Tras su exitosa etapa como vocalista principal de la reconocida banda de corridos Calibre 50, Muñoz se embarca en un nuevo viaje como solista, consolidando su talento y cosechando éxitos a nivel internacional.

'¿Cómo te fue sin mí?' se convierte en un desahogo para quienes han experimentado el desamor, una forma de sanar las heridas y seguir adelante: "Todos hemos estado bien dolidos en algún momento, esta es una canción de esas. Para que mi gente se saque la espinita", expresó el artista sobre su nueva creación.

La canción, sin duda, se posiciona como un referente dentro del repertorio de Muñoz, consolidando su estilo único que combina la esencia del regional mexicano con elementos modernos y frescos.

Pero es que hay algo curioso detrás de este sencillo para Eden Muñoz. Y es que confesó que muchos piensan que la creó pensando en un desamor, pero en realidad fue con base a una experiencia personal enlazada a un ruptura laboral, de la cual sintió bastante tristeza.

"No era una canción de la que esperaba tanto. Es una canción que me gusta y me identifica, que fue una válvula de escape de muchos sentimientos que tenía guardados. No pensé que iba a conectar por fuera del contexto del amor (...) Fue como me pasó a mí. La historia de esta rola no habla del amor, sino de una relación laboral. Creo que el hecho de que haya sido tan genuino la ha llevado a donde es", contó el cantante mexicano.

El mexicano se ha viralizado también en TikTok en las últimas semanas, en especial por varias mujeres que se han sentido identificadas por sus canciones.