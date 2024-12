¿El 2024, el mejor año en conciertos? Esto dicen en importante venue de Bogotá

Festivales y conciertos se tomaron la escena musical en Bogotá durante 2024. A la ciudad llegaron artistas como Luis Miguel, Karol G, Morat, Iron Maiden, Feid, Blessd, Ryan Castro, Slipknot, Hombres G, Emilia, Lola Indigo, Mora, Kapo, Blink 182, Limp Bizkit, Silvestre Dangond, Grupo Frontera, Nicki Nicole, Trueno, Duki, Rels B, The Offspring, Maná, Manuel Medrano, Aventura, entre muchos más, que, mes a mes, llenaron las principales venus de la ciudad con hasta tres fechas consecutivas.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Bogotá, los eventos de entretenimiento dejaron ganancias millonarias de $328 mil millones, que es el 0.16 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad. Pero si bien muchos creen que fue el mejor año en cuanto a conciertos, desde el Movistar Arena aseguran que esto sería gracias al crecimiento económico post pandemia.

"Desde que la pandemia terminó, hay un boom por el entretenimiento en vivo a nivel mundial. Colombia no es la excepción y hemos ayudado mucho a poner a Colombia en el mapa, así lo llamamos nosotros. Pongamos a Colombia en el mapa y las grandes giras internacionales siempre piensan en Colombia. Una gran mayoría de ellas piensa por el aforo que tiene y por las experiencias que le genera a los fans y le genera al mismo artista. Entonces claro, claro que sí, Colombia, Bogotá están en el mapa de las grandes giras y los seguirá estando", dijo en diálogo con Blu Radio, Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena.

Foto: suministrada

La tecnología evoluciona los conciertos en Colombia

Por otro lado, sin duda el auge de la tecnología ayudó a que, en 2024, las venus evolucionarán y se redujeran los tiempos de espera a la hora de la boletería como en el ingreso a la zonas. Esto ayuda a que la logística mejore en cada una de las zonas en donde se lleva a cabo el evento, que, en algunos casos, tiene más de 14.000 personas concentradas y con eventos aledaños, como sucedió varias veces por conciertos en El Campín.

"Depende de la tecnología de la tiquetera. Trabajamos de la mano con ellos y ellos mantienen una tecnología de punta muy importante, pero también depende de la logística, cómo recibamos a las personas.Los ingresos son muy rápidos, abrimos casi 12 puertas, 12 puertas donde empieza la gente obviamente a ingresar de una forma rápida, y también la evacuación", explicó. Algo que no solo se aplica en este venue, sino que casos como Coliseo MedPlus y El Campín lo hicieron, pero aún con muchas cosas por corregir.

Juanes y Carlos Vives rindieron sentido homenaje a Omar Geles en el Movistar Arena de Bogotá / Foto: Suministrada

¿Cómo se montan tantos conciertos en poco tiempo?

El promotor, figura clave en esta ecuación, es el enlace entre el artista y el recinto. Su rol va más allá de la gestión, ya que también se encarga de coordinar aspectos técnicos como iluminación y sonido.

La eficiencia es primordial, especialmente cuando el recinto alberga varios conciertos seguidos. En estos casos, los productores buscan soluciones creativas para adaptar el escenario a las necesidades de cada artista, optimizando tiempos y recursos.

"Claro, pues mira, es un trabajo conjunto entre los productores de los diferentes eventos, entre la operación de la arena y conocer con mucha anticipación los riders de cada uno. Y la arena tiene una ventaja y es la parrilla técnica. Esa parrilla técnica carga hasta 90, 100 toneladas de peso y podemos tener 3, 4 shows al tiempo montados en la parrilla. Cuando termina un show, se desmonta y baja el siguiente. Termina un show, se desmonta y baja el siguiente. Entonces, ahí hay acuerdos que hay que llegar entre productores, pero la parrilla facilita mucho para dejar equipos colgados que no se ven, están ahí, pero no se ven ni se utilizan para los shows siguientes. Entonces, eso ayuda bastante a que los back to back, que así se llaman, sean mucho más eficientes. Como tú dices, hay semanas de 4, inclusive hasta de 5 shows diferentes y pues lo hemos logrado", dijo.

Blessd en el Movistar Arena // Foto. Movistar Arena

Los géneros que sorprendieron en 2024

"Hay dos géneros que yo quiero destacar este año, que son géneros que no eran muy normales oírlos o escucharlos en el Movistar Arena. Uno, el género de electrónica. Y la primera prueba fue Martin Garrix en febrero, donde fue un sold out total y fue una experiencia bastante positiva. El otro fue, el otro género que quiero destacar es el género de música popular. Este año hemos hecho varios eventos y ahí destaco los tres sold outs que hizo Yeison Jiménez, por ejemplo, Jessi Uribe, todos los eventos de Sirvalo Pues qué hemos hecho en la arena, con todos los cantantes de música popular del momento. Eso nos ha ayudado también a posicionarnos como un recinto multigénero. ¿Por qué la electrónica en el Movistar Arena de pronto no pega? Pues pega muy bien. Hicimos ese, ahorita tenemos a Tiesto", puntualizó.

Yeison Jiménez hace historia en el Movistar Arena // Foto: Movistar Arena