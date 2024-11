El actor que dio el salto a la música: "Desde pequeño quise hacerlo; era el momento"

Nunca es tarde para trabajar por lo sueños, algo que tiene claro el reconocido actor Sebastián Gómez que, ahora, apunta a construir su camino como solista en la música. Hace poco lanzó su sencillo ‘Lo Sé’ y en poco tiempo ha tenido una acogida gigante por parte de todo el mundo.

“Lo más loco de todo es que primero empecé por la música. Entré a un grupo del colegio cuando tenía 11 años y comencé a tocar la guitarra. La tocaba en la banda y el grupo se conformó, en Medellín estuve como cuatro años con la banda. Ma gradué y la música siempre estuvo como hobbie (…) Siempre estuvo ahí en mi chip hacer música. Desde pequeño componía y todo, pero hace unos años comencé en esto, con mi hermano y nos separamos, ahora lo hago como solista”, contó Gómez en diálogo con Blu Radio.

Confesó que ama la salsa, pero no podría componer en este mundo porque siente que ese género no es para cualquiera y se merece un gran respeto. Por eso, se enfocó en el camino urbano y su último sencillo “pegó” como no se lo imaginaba. Sin duda, para algunos de sus colegas de la actuación fue una sorpresa verlo detrás un micrófono cantando, pero más allá de hacerlo, verlo como solista debido a que al comienzo estuvo en un dúo con su hermano el cual tomaron la decisión dejarlo atrás.

“Pensaron que me había retirado de la música. Frené años y medios, entonces ha generado un impacto, pero positivo. Aunque la gente siempre me ha seguido por la parte actoral, los comentarios si han sido positivo y sorprendidos por esa parte musical”, dijo.

Sebas Gómez // Foto: Instagram @sebasgomezoficial

‘Lo Sé’, su sencillo debut como solista

Se inspiró por la historia de un amigo cercano que vivió la letra en carne propia. Él fue su hombro, apoyo y brújula para salir de esa ‘tusa’, entendió lo fuerte que puede ser una y cuando compuso se dio cuenta de su potencial.

“Cuando escuchó la canción en guitarra, dijo: ‘Uy, Sebas. Tienes que sacar eso’, así empezó todo este proceso. No es puntual y exacto, pero sí todo lo que se vive en una tusa. Ese abismo que uno toca y que uno se recupera, lo plasmo en una historia en donde al protagonismo le da cáncer, cae a su ego más profundo y se recupera (…) Una tusa amorosa es dura. En el video lo puede ver así”, expresó.

Gracias a su experiencia como actor, considera que tiene “forjada” una cara como artistas y que le ayuda a llevar con tranquilidad todo lo que hay detrás del manejo público del arte.

Reconoce lo que han logrado J Balvin, Maluma y Karol G para abrir las puertas de los colombianos en el urbano a nivel mundial.

