El artista que Feid llamó para sacar canción los dos; lo esperaban desde hace meses

Feid no deja de sorprender a todos sus seguidores, pues cada día busca potenciar más su carrera, que, hasta ahora, ha sido un éxito mundial. Ahora, comenzó a colaborar con diversos artistas emergentes, como el caso de Maisak y Jhay P, buscando potenciar sus carreras a nivel internacional.

Pero esto no se detendrá y, según fuentes, el siguiente en la lista de colaboraciones del ‘Ferxxo’ será la revelación urbana Kapo, quien se encontró con él durante el concierto de Ryan Castro en el Movistar Arena de Bogotá en donde los dos fueron invitados por ‘El Cantante del Guetto’, sorprendiendo a todos los seguidores.

Y es que, en Instagram, los dos artistas confirmaron ‘APDM’, el primer sencillo entre los dos que saldrá pronto. “Bueno padre y a todas estas un afrito con el Kapito”, le comentó, a lo que Ferxxo le respondió que “ya lo hicieron”, informando así pronto este tema que, sin duda, será viral en todas las redes sociales.

La vida de Kapo vibra en 'Ohnana' // Foto: Instagram @yosoytukapo

“Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno”, dijo en su momento Kapo en diálogo con Blu Radio.

Tras su éxito ‘Ohnana’, su música continúa en crecimiento posicionándolo como uno de los artistas más reproducidos a nivel nacional e internacional. Oriundo de Cabuyal, Valle, Juan David Loayza, como es su nombre de pila, seguirá enfocado en hacer feliz a Orfa, su madre, que se sienta orgullosa de los sacrificas que la vida le obligó a tener que vivir hasta todo este mundo.

“Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacía era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz”, contó.