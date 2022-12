Un video publicado en el Instagram de Selena Gómez muestra a la cantante bailando con Audrey Nethery, conocida también por su interpretación de 'What Makes You Beautiful' de One Direction.

La niña, con tan solo seis años, se contonea junto a la cantante con tal gracia que ha conquistado a los usuarios de las redes sociales.

A video posted by Selena Gomez (@selenagomez) on Jun 22, 2016 at 7:57pm PDT