El colombiano que también se llevó un Latin Grammy gracias a Karol G y pocos vieron

El pasado 14 de noviembre en Miami, EE.UU., se llevaron a cabo los Latin Grammy, los cuales tuvieron varios protagonistas colombianos, entre esos, Karol G que se fue a casa con el premio de ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ por su ‘Mañana Será Bonito’ que ha sido un éxito mundial.

Pero detrás de este logró también se dio otro ganador: Juanse Navarro, quien hizo parte del álbum y pocos lo sabían. Por ende, el compositor barranquillero hizo parte de todo el trabajo de la entrega de la ‘Bichota’ y recibió un reconocimiento por parte de la Academia, pero, principalmente, gracias al éxito de Karol G.

“Juanse Navarro no solo es conocido en la industria por su trabajo junto a Karol G y Peso Pluma, sus letras han tomado fuerza en temas como ‘Plebada’, de El Alfa y Peso Pluma, ‘Aferrado’, interpretada por Tony Aguirre y Ken-Y, ‘Que se cuide, de Luis R Conriquez junto a Joel de la P y Chimbala, canciones que han debutado en las primeras posiciones del listado ‘Top Global’ de Billboard”, indicaron de su equipo.

Pero el mismo caso con otros compositores y productores que trabajaron al lado de la ‘Bichota’ en este álbum, como el caso de Ovy On The Drums, Keityn, Dímelo Flow DJ Maff Edge Finneas O'Connell Linda Goldstein Los Brasileiros Jowan Axel y otros más, que también fueron reconocido por su trabajo al lado de la paisa a la hora de creador este histórico álbum.

"La verdad, la vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días se trata de eso, del amor de todos ustedes. Gracias por eso. Gracias equipo, gracias a Dios y gracias a a todos. Pero se lo quiero dedicar de corazón, en verdad a mi familia, a mi mamá, mi papá, a mis hermanas y mis sobrinas, que de verdad me hacen la vida demasiado feliz. Estoy segura que no podría lograr en la vida ni superar nada y manejar mi salud mental, si no fuera por el apoyo de ustedes”, dijo la cantante al recibir su premio.