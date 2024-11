Karol G obtiene el Latin Grammy por el 'Mejor Álbum de Música Urbana': "Muy feliz"

Una vez más, Karol G confirma su excelente momento musical en su carrera que la nombra una de las referentes de la industria urbana a nivel mundial. La 'Bichota' se subió a los Latin Grammy este 14 de noviembre para recibir el premio por 'Mejor Álbum de Música Urbana' con su álbum 'Mañana Será Bonito', nombre que también llevaba su tour mundial.

"La verdad, la vida, mi música y todo lo que me pasa todos los días se trata de eso, del amor de todos ustedes. Gracias por eso. Gracias equipo, gracias a Dios y gracias a a todos. Pero se lo quiero dedicar de corazón, en verdad a mi familia, a mi mamá, mi papá, a mis hermanas y mis sobrinas, que de verdad me hacen la vida demasiado feliz. Estoy segura que no podría lograr en la vida ni superar nada y manejar mi salud mental, si no fuera por el apoyo de ustedes. Me hacen sentir todos los días orgullosa y segura de mí misma y lo que hago", expresó Karol G al recibir su premio, mientras recibía los aplausos de Feid, su actual pareja.

En 2023, obtuvo tres premios Latin Grammy y posicionó como la reina, al lado de Shakira, de la música colombiana. La paisa continúa en su mejor momento en su carrera, su gira confirmó eso al llenar en varias ocasiones en el Bernabéu de Madrid, España, demostrando el impacto de sus canciones en todo el mundo. No por nada se posicionó como una de las artistas más escuchadas de Latinoamérica en todo el mundo.

Canciones como 'Oki Doki', 'QLONA', 'Provenza', 'Mi Ex Tenía Razón', 'Amargura' y muchas más se han convertido en el himno de millones de personas que admiran la importancia de la antioqueña en la industria urbana. Una noticia que, según muchos, llena de orgullo a Colombia como referente del urbano.