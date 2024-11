Karol G revela cómo nació '+57' y da detalles de la letra de esta canción: "Lo soñé"

Diversas opiniones han generado el reciente tema de los grandes artistas del urbano colombiano denominado '+57', el cual encabezan Feid y Karol G. Algunos creen que "pudo ser mejor" y otros consideran que "otro gran hit" de los artistas nacionales, pero la 'Bichota', en un espacio de 'Spotify Party', habló sobre esto y dijo que "era lo que esperaban".

“El nombre obvio tiene que ver con el código del país. Si usted llama desde cualquier parte del mundo, o España, o Estados Unidos, usted tiene que usar ‘+57’ para poder comunicarse con Colombia. Como somos todos, por eso, el título de la canción gente”, dijo durante el espacio.

Dijo que “querían que fuera un tema para perrear”. Nació luego del fin su ‘Mañana Será Bonito Tour’ y a todos les encantó la idea de participar en esta canción, que, hasta ahora, les ha encantado y han sentido una percepción positiva por parte de sus seguidores, en especial los más fieles que “son los de siempre”.

Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, Maluma y J Balvin // Foto: X @BIGLIGAS

“A todos les ha encantado la parte de la tanga amarilla. Para los que no saben, que son de otros países, en Colombia existe una vaina que dicen que si usted se pone una en diciembre tiene mejor suerte, entonces es algo bien colombiano esa parte”, añadió.

Publicidad

Karol G aseguró que “siempre soñó” con un tema así y espera que sus fans lo disfruten tanto como ellos, a quienes extraña y espera verlos pronto nuevamente en los escenarios. Que, si lo cantarán juntos en vivo, aún no sabría decirlo, pero espera que suceda pronto.

Al espacio se sumó Feid, conocido como Ferxxo, y dijo que la canción es una chimba porque la pasaron una chimba el día que la grabaron, que, sin duda, era más de lo que esperaban: “Mor disfruten ese tema, que de verdad está muy hp”.

Publicidad

Aquí puede escuchar '+57'

Esta es la letra de ‘+57’

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, hypnotic

Un parche rela

te ofrezco something

pa - pa' tomar (Wow)

estas voladita, no te van a pillar

Una mamasita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami estos shots yo me los doy por ti

Eso allá atrás está gigante, delicadito,

Cógelo que aguante

Mamasita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga,

En el maki no cabe la nalga



Ella tiene todos los códigos

Escucha Tupac y ese culito es notorio

Le echo en el abdomen la cremita de oreo (Ja)

Pa' gastarle en el tubo (chin chin)

no la cartelean ni en el Q hubo

Publicidad

Culo grande, culo grandote (awo)

Shores Machine

que todo eso se note (tra - tra)

Le tiro la labia,

Pa' que se me empelote

Me voy sin casco

con ese tote

En la blackberry guardo tu pin

Si tiene una liendra,

soy el remix (zaga)

Esa boquita, pa' darle unos kiss

Yo la llamé pa' que pun pa' que tin

Y aunque esa bebita tiene dueño

Ella sale cuando quiera

La nota está subiendo

y ella perreando en la borrachera

Pasa el chorro boca a boca,

lo enrola y lo prende

y si le preguntan que si tiene novio, depende

Publicidad

El culo es de ella y por ende,

Se prende,

Ella sabe con quién se atiende

Parece inocente,

Esos ojitos mienten,

Y al gatito lo tiene depende

Chupando bombón,

Mamasita esa grilla

En la disco nunca está en la silla

Pa' la buena suerte tanguita amarilla

Acicaladita por si alguien la pilla

Chupando bombón,

Mamasita esa grilla

En la disco nunca está en la silla

Pa' la buena suerte tanguita amarilla

Acicaladita por si alguien la pilla

La gorra puesta visajosa,

Pa' salirle a usted bien chimba,

Esa sonrisa en su boquita me confirma

Que ese culito suyo es mío con sello y firma

Si se demora el novio aplíquele la misma (jaja) Porque yo la rompo,

Y ese parcero al lado mío es mero tonto

Si está muy loco el fierro yo se lo monto

Porque en Medallo soy como Drake en Toronto

Dame ubi, dame time y yo le llego

Me mira y se la entrego toda

Ella no quiere boda,

Dice que coma callado y que coma ciego

El sexo tiene código,

Que plata mata bonito

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar,

Conmigo se quiere quedar,

Me habla la real está jugando a fedeball

Son las 11 pm, saca ese culo a pasear

Rompe, rompe,

Rompe y dale a todo ma

Que nadie te pare

Pide una de Ovy on the drums

Los novios no valen,

En la disco marihuana, trago y jale

Tu novio el chistoso que le pare y le baje

Quiere sentirse mujer,

no hay trago que valga, no hay makia que le salga a ella

quiere volver a sentir que esta bella (jaja si sabe mi amor)

Publicidad

Y aunque esa bebita tiene dueño

Ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca,

lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende