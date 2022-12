El duro mensaje de Nelson Velásquez a su sobrino por cantar sus canciones

El cantante Nelson Velásquez se mostró enojado en el programa Lo sé Todo porque su sobrino, Aniel Velásquez, quien actualmente se desempeña como vocalista de Los Inquietos del Vallenato, está cantando temas musicales que él grabó hace varios años. Hay que resaltar que Aniel es el vocalista de Los Inquietos del Vallenato, agrupación en la que Nelson se hizo grande como artista.

"En su momento lo señalé como uno de los talentosos de la familia. Si es un muchacho nuevo, que haga una nueva historia, no con las canciones que grabó Nelson Velásquez en su propia voz", dijo indignado Nelson Velásquez.

Publicidad

Ante esto, Aniel no se quedó callado

y en su cuenta de Instagram publicó el video de su tío con un desgarrador mensaje.

Lea también: ¡Histérico! Reacción de Nelson Velásquez al quedarse sin sonido en pleno concierto

"Que triste me da esto. Si mi sobrino algún día canta y canta como yo, estaría feliz y orgulloso de que su voz fuera parecida a la mía. Los genes no se pueden negar ni ocultar, pero bueno, si a él le da rabia no puedo hacer absolutamente. He tratado de decir siempre que lo respeto y admiro su talento, en fin. Deseo éxitos y muchas bendiciones en su vida, canto las canciones de esta institución , Los Inquietos del Vallenato, que me dio la oportunidad, pero en esta nueva historia. En fin, bendiciones, nos falta mucho amor", escribió Aniel en su perfil.

Vea aquí el video de las declaraciones de Nelson Velásquez:

Publicidad