El exfutbolista de la Selección Colombia que ahora se dedica 100 % a la música

Oriundo de Quibdó, Chocó, Jackson Martínez se convirtió en un referente en la historia del fútbol colombiano por su importante recorrido por Europa y sus actuaciones con la camiseta de la Selección Colombia. Pero una lesión lo llevo a escribir letras a Dios, que sin pensarlo se transformaron en música a lo cual a día hoy se dedica.

“Nunca pensé dedicarme a la música. Había grabado algunas cosas, nada profesional, pero viene desde la lesión y tengo mucho tiempo libre. Cuando termino de orar, cuando estoy reflexionando sobre la Biblia, que me gusta estudiarla, comienzo a escribir y veo que esas cosas quedan como canciones. Digo que voy a grabarlas, lo quería algo para mí, pero cuando los productores me las van a entrar me dicen que ven tengo un mensaje para dar. Ahí tomó la decisión de sacar las canciones, pero si ellos no me dicen eso, tal vez, no hubiera estrenado esas canciones”, contó en diálogo con Blu Radio.

jose_pekerman_y_jackson_martinez.jpg

Lleva cinco años en la industria musical y aseguró que “no es lo que algún día imaginó”, pero se enamoró del proceso creativo, la producción todo lo que hay detrás de sacar una canción de estudio. No ha sido fácil aprender de todo este mundo, pero tomó la decisión de empezar desde 0 para vivir el proceso musical y que sea Dios el que ponga los momentos correctos, además su forma de respetar a otros artistas que tuvieron que poner bloque por bloque en el camino.

“Cuando comencé a sacar las primeras canciones, pues en la selección sabían lo que me gustaba. Escuchaba las canciones cristianas (…) El gusto la gente lo sabía, pero si fue como wow, como no pensábamos que fuese a ser está allá. No recuerdo quién fue el primero que me dijo algo sobre la música, pero sí hubo una atención mediática bastante fuerte por ese tema y más porque estaba tan enfocado en el fútbol no pensaban que pudiese tener pasión por otra cosa”, dijo.

Su pasión por el fútbol se mantiene intacta, pero considera que es algo que está atrás y las personas lo siguen viendo como futbolista. Pero siente que será el camino y pasión que le ponga a las cosas lo que logre evolucionar aún más su vida.

Escuche la entrevista completa de Jackson Martínez aquí: