El impresionante récord que logró Yeison Jiménez; el primer artista popular en hacerlo

Oriundo de Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez nació para hacer historia en Colombia y lo confirmó en este 2024 con su ‘17/32 Invicto Tour’, que lo ha llevado a llenar varias arenas, como fue el caso de Bogotá en el Movistar Arena en donde tuvo tres noches llenas de música e invitados.

Pero este logró lo expandió este septiembre de 2024, pues se convirtió en el primer artista del género popular en llenar cinco arenas al confirmase su ‘sould out’ en Manizales para cerrar esta gira que lo ha dejado en lo alto de la música popular.

Este último concierto será inolvidable, según el artista, pues tendrá invitados como El Andariego, Los Duetos y Jhonny Rivera, además de más sorpresas a la altura de lo que hizo en La Macarena (Medellín) y el Movistar Arena (Bogotá) para cerrar con broche de oro esta gira.

Yeison Jiménez en Bogotá // Foto: Movistar Arena

Con una carrera sólida y un talento innegable, Yeison Jiménez ha dejado una huella imborrable en la música popular. Sus éxitos rotundos y su capacidad para llenar cualquier escenario lo consolidan como uno de los artistas más queridos del género.

"Mi familia, mis sueños, mis metas, mis ganas de salir adelante, mis ganas de no ser pobre. Lo más importante para mantenerse es tener prudencia, yo me rodeé de gente bien entonces cuando llegó el dinero no me asusté, pero la mayoría cambia mucho con el dinero, incluso, yo he cambiado, obvio, lo dijo Arcángel que, si no has cambiado con el dinero, es que no has ganado lo suficiente (...) Mira, la gente no se enamora de tu música porque tengas dinero, sino porque cantas cosas que ellos quieren escuchar. Cuando un artista gana dinero se la pasa publicando que tiene dinero, a la gente eso no le importa eso. Hay que hacer las cosas desde el alma", dijo en su momento a Blu Radio sobre cuál es la clave detrás de este éxito.