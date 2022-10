El inicio del fin: todo lo que debe saber de la última temporada de Game of Thrones

La octava y última temporada de la serie "Juego de tronos" se anuncia como una apoteosis, desbordante de sorpresas, para alegría y tristeza de millones de fans de esta serie fantástica medieval que supo seducir al gran público y no sólo a los "geeks".

¿Quién reinará sobre el territorio imaginario de Westeros, escenario de la serie? Ya hay apuestas en marcha, explica Rupert Adams, de la casa británica William Hill, y es el silencioso Bran Stark quien aparece por ahora como favorito para el trono, lejos de los más glamorosos Jon Snow y Daenerys Targaryen.

Desde hace meses los fans discuten sin cesar el final de esta serie que es descrita como la más ambiciosa de la historia de la televisión, con una última temporada que costó 15 millones de dólares por episodio, según la revista Variety. El primero de los últimos seis capítulos será difundido este domingo 14 de abril por la cadena HBO.

"Estoy tan excitada que fui a comprarme la edición limitada de Johnny Walker (con los colores de la serie) cuando ni siquiera bebo whisky", explica Lauren Christison, al describir cómo se prepara para este primer episodio que mirará con su hermana, gracias a quien se hizo fan.

Los 67 episodios ya emitidos desde 2011, y también los libros de George R. R. Martin en los cuales se basa "Juego de tronos", abrieron a los fans un universo de una riqueza casi ilimitada.

El sitio de referencia Archive Of Our Own (AO3) cuenta con más de 22.000 relatos de "fanfiction", ficciones amateurs derivadas de "Juego de tronos", ganadora de 47 premios Emmy, la mayor recompensa de la televisión estadounidense, un récord para una serie.

El año pasado, la convención Con of Thrones recibió a unas 5.000 personas en Nashville, según Melissa Anelli, presidenta de la empresa organizadora, Mischief Management, quien espera una cifra similar este año, en julio. "El nivel de involucramiento de los fans es enorme", afirmó.

"Han existido series adictivas, pero jamás hasta ese punto", dice por su parte Lauren Christison.

Muy negra, de una complejidad poco común, violenta, medieval, "Juego de Tronos" no tenía el perfil típico de un éxito de gran público, pero su aliento épico y su profunda dimensión humana sedujeron más allá del nicho masculino de los "geeks".

Tras los pasos de "El señor de los anillos" y de "Star Wars" en el cine, "las películas Marvel realmente generalizaron la cultura 'nerd'", la de los ultrapasionados, y sentó las bases del éxito de "Juego de Tronos", explica Senia Hardwick, una seguidora de la saga que conoció a su mujer, Cass Fazio-Hardwick, con ocasión de un encuentro de fans.

"Al final, (la serie) atrapa a las personas porque los temas del poder, el amor, la familia y las convicciones están presentes en cada personaje", dice Christison.

-¿Qué pasará tras el final?

"El campo de la historia es tan vasto que puede seducir a varios tipos de telespectadores", observa Lisa Woolfork, profesora de literatura de la Universidad de Virginia, que propone un curso sobre "GoT", como se conoce la serie en Estados Unidos. "La intriga política, el drama familiar, la ficción histórica, la capa y la espada, la brujería, todos esos estilos están representados".

La serie también "es un increíble comentario sobre el mundo moderno", "aunque sea fantástica", señala Valerie Garver, profesora de historia medieval en la universidad de Northern Illinois, que también ofrece un curso sobre "Juego de tronos".

Cita la famosa y recurrente frase "Llega el invierno", que presagia un invierno glacial pero también el posible fin del mundo, y en la cual George R.R. Martin reconoció un posible paralelo con el calentamiento climático.

Este tema además es un elemento central de la última temporada, donde planea la amenaza del rey de la noche y su ejército de zombies refrigerados.

"¿Qué hace la gente cuando se presenta un problema que parece irresuelto, y que podría destruir a la humanidad?", resume Valerie Garver. "¿Van a intentar resolverlo o van a dedicarse a cosas que parecen más inmediatas?".

Aunque algunos estiman que la serie podría aún durar una o dos temporadas más, la mayoría de los fans aceptan su inminente final, entre ellos Lauren Christison, "lista para el shock de quién va a morir y quién va a vivir".

Para Melissa Anelli, la pasión "GoT" no se extinguirá el 19 de mayo, fecha de difusión del último episodio. Aunque todavía no se ha decidido si habrá una convención de seguidores en 2020, piensa que, "al igual que con Harry Potter, la comunidad de fans seguirá existiendo".

El sexto libro de George R.R. Martin, tan esperado, debería azuzar la llama, al igual que una próxima serie "prequel", situada antes del inicio de "Juego de Tronos".