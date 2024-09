El Mindo busca darle una mirada diferente a Cali: "Nadie se ponía la 10"

El Mindo, el aclamado creador de contenido de Cali, está decidido a revivir la grandeza cultural de la 'Sucursal del Cielo'. Con su visión clara y una pasión por los sabores locales, ha dado vida al 'Mintown Fest', un festival que busca resaltar la riqueza gastronómica y cultural de la capital del Valle del Cauca.

“Es el momento preciso de devolverle algo a la ciudad, usando como excusa mis diez años creando contenido en redes. Desde una posición favorable, creo que parte de la vida es devolverle con ese éxito algo a la ciudad, que tal vez ha sido golpeada, pero que te ha dado mucho”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Este evento no solo promete atraer a turistas de todas partes, sino que también servirá como un homenaje a las tradiciones culinarias que han hecho de Cali un referente en la gastronomía colombiana.

“No solamente me he integrado yo, sino como trabajamos de manera cohesionada con entidades públicas, de entretenimiento, cultura (…) Esto es un evento de ciudad, no de El Mindo, sino nos veremos reflejados como caleños”, añadió.

El Mindo espera que, a través de este festival, se genere un espacio de intercambio cultural que celebre la identidad de Cali y la proyecte al mundo, reafirmando así su compromiso de convertir la ciudad en un centro cultural vibrante y atractivo.

“La respuesta más cruda es… No sé, desde mi realidad y las personas que sigo, pues nadie se ponía la 10, ¿sabes? Te lo digo de la manera más cruda posible, nosotros los creadores de contenido hemos sido satanizados que cogemos la cámara y tenemos “suerte”, pero un pelado así tuvo que ponerse la ciudad al hombro y decir: ‘Aquí estoy yo’, me gustaría que sea el principio de una nueva etapa. Cali está en un punto donde salimos a flote, o nos hundimos, entonces ya levanté la mano, pero no puede ser lo único que hagamos como ciudad”, puntualizó.