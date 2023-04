‘El Mindo’ y lo que lo mantiene humilde: empezó vendiendo lechona con su familia

La vida de lujos, dinero, viajes y excentricidades de algunos influencers no siempre fue así. Incluso, en algunos casos, de niños sufrieron carencias económicas. Armando Ortiz, conocido como ‘El Mindo' en sus redes sociales, les contó a sus seguidores en qué trabajó antes de ser uno de los generadores de contenido más populares de Colombia.

El vallecaucano publicó un video en el que se refirió a las actividades que realizó antes de ser generador de contenido y una de ellas fue vender lechona con su familia; este oficio, precisamente, fue el que lo dio a conocer. Ortiz, debidamente vestido para la ocasión, les mostró a sus casi 10 millones de seguidores en Facebook e Instagram cómo se prepara la delicia culinaria referente del departamento del Tolima.

“Bienvenidos a este get ready with me, alistándonos para hacer lechona, una de las tantas cosas que yo hice antes de convertirme en creador de contenido digital. La lechona es un plato auténtico de la cocina colombiana y mi papá la ha preparado por más de 25 años y con ella nos sacó adelante, nos dio estudio”, contó conmovido el generador de contenido.

En las imágenes , 'El Mindo' contó que, si bien quería ganarse unos pesitos de más para poder salir, también trabajaba los fines de semana preparando las lechonas para ayudar a su familia, pues con las ganancias del negocio familiar pudieron estudiar él y su hermana.

“Mi papá con esta lechoncita la preparaba, hizo el gran esfuerzo y nos metió a mi hermana y a mí a una universidad privada. Ahí estudiaba comunicación, mi hermana ingeniería y pues era una matrícula muy costosa para mi papá y la pagaba a punta de lechonas”, dijo.

Pero una de las cosas que más llamó la atención de su relato y que fue muy comentado en sus perfiles fue que cada vez que tenía que trabajar preparando las deliciosas lechonas, por todos los fuertes ingredientes quedaba oliendo a cebolla y ajo por varios días.

“Parce, cuando uno preparaba lechón y le echaba todos estos menjurjes, uno quedaba oliendo a cebolla y ajo por ahí cinco días”, señaló en tono jocoso.

