El país que visitará Pipe Peláez por primera vez y logra importante noticia

Ya son 20 años de carrera musical para Pipe Peláez, que sigue conquistando corazones. No por nada el 24 de agosto llenó el Movistar Arena de Bogotá y mostró todo lo mejor de su repertorio al lado de grandes invitados como Gusi, Paola Jara, Jessi Uribe, entre otros.

"A mí la vida me ha dado la oportunidad de, primero, nunca dejar de divertirme haciendo música. Para mí, en realidad, es una es una diversión. Yo grabo todavía con las mismas ansias como si nunca hubiera grabado, no se me acaba. El vallenato es mi ADN, es mi estilo de vida, pero siempre he tratado de explotar mi musicalidad gasta dónde más pueda", expresó el cantante en un diálogo que sostuvo en Blu Radio.

Ahora, con el objetivo de seguir expandiendo su estrella internacional, el cantante estrenó ‘Inalcanzable’, su nuevo sencillo. La canción llega como un testimonio a la innovación y refleja toda la experiencia que ha acumulado durante dos décadas profesionales.

Pipe Peláez estará en Australia

No solo son 20 años de celebración, sino que su gira estará marcada por el hito de visitar Australia por primera vez: “Este hito en su carrera promete ser una de las experiencias más memorables para el público australiano, que podrá disfrutar por primera vez de la energía y presencia escénica inigualable de Felipe Peláez”, indicaron desde su equipo.

Publicidad

Estas son las fechas de su gira

Australia:



Brisbane – 27 de septiembre

Sídney – z8 de septiembre

Melbourne – 29 de septiembre

Estados Unidos:



4 de octubre – Salt Lake City

5 de octubre – Tampa

11 de octubre – Miami (James L. Knight Center – Sinfónico)

12 de octubre – Orlando

17 de octubre – Austin, TX

18 de octubre – Dallas

19 de octubre – Houston

20 de octubre – Midland, TX

25 de octubre – Atlanta

26 de octubre – Chicago